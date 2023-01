Coppa Italia del degrado, le lavatrici volano in finale: sfida a Reggio Calabria

Le Lavatrici di Pra' fanno il pieno di like e volano in finale nella 'Coppa Italia del degrado', particolare contest lanciato dalla pagina Facebook 'Viaggi nel degrado' che, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, propone al proprio pubblico scatti fotografici di quartieri popolari, abusi edilizi e brutture da ogni parte del mondo.

Il 'concorso' ha coinvolto una selezione di decine di quelli che sono stati reputati i peggiori esempi d'Italia dal punto di vista dell'architettura o del contesto, tra questi anche il complesso di edilizia sociale costruito negli anni '80, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza raggiungendo la finalissima, sfiderà la città di Reggio Calabria e la sua discarica abusiva 'panoramica'. Le votazioni per eleggere la vincitrice si svolgeranno, ancora una volta a colpi di emoticon, lunedì 2 gennaio 2023, a partire dalle ore 18.

Le due foto in gara per la finale

In basso, tratte dalla pagina Facebook 'Viaggi nel degrado', le due fotografie che si giocano la finale. Quella delle Lavatrici è stata scattata da Stefano Perego, quella di Reggio Calabria da Gianfranco Logiudice.

I turni precedenti, boom di voti per le lavatrici

Nel primo turno le Lavatrici hanno superato senza problemi gli alloggi popolari Vescovado di Nocera Inferiore (822 voti contro 232), nel secondo hanno stracciato Castellammare di Stabia, sempre in Campania, con 433 voti contro 72, nel terzo hanno avuto la meglio sull'ex Casa del fascio di Asti con 533 voti contro i 109 dei rivali. Negli ottavi di finale spazzate via (660 voti a 104) le costruzioni abusive sulla spaggia di Torvaianica sul litorale romano, nei quarti di finale quello che resta delle case a fungo di Novate Milanese (739 voti a 153) e infine in semifinale alcune case diroccate della città di Cosenza (845 voti a 171). Molti dei commentatori e dei follower della pagina indicano proprio le Lavatrici di Pra' come il complesso favorito a vincere il 'contest', da molti definito 'fuori categoria', in ogni turno le Lavatrici hanno conquistato più voti di ogni altra foto in concorso. I responsabili della pagina hanno spiegato che la vincitrice sfiderà poi la vincente del recente 'Mondiale del degrado', l'India, in un nuovo contest.