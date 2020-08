Scuole, il sindaco di Lavagna chiede di posticipare l'apertura a dopo le elezioni

Questa mattina il sindaco di Lavagna Mangiante ha scritto al presidente della Regione, Giovanni Toti, e all'assessore Cavo per chiedere di posticipare a dopo le elezioni la data di inizio dell'anno scolastico, nell'ottica di una razionalizzazione delle esigue risorse economiche del Comune di Lavagna.

«La presente - si legge nella lettera firmata dal sindaco Mangiante -, al fine di chiedervi di valutare la possibilità di posticipare la data di avvio dell'anno scolastico successivamente alla conclusione delle attività di voto previste per il 20-21 settembre p.v».

«La presente richiesta - prosegue la comunicazione - si rende necessaria in quanto l'attuale organizzazione determinerebbe un sostanziale e gravoso impegno economico e organizzativo per l'Amministrazione Civica che si troverebbe a dover dar avvio all'attività scolastica per poi interromperla dopo qualche giorno per organizzare l'attivià elettorale».

«Tale organizzazione - conclude Mangiante - arrecherebbe danno sia all'attività scolastica che alle risorse economiche risicate dell'Ente Locale. Certo di un vostro positivo riscontro colgo l'occasione per porgerVi distìnti saluti».