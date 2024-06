Lavagna: il porto ottiene la sua prima certificazione di sostenibilità

"Il Porto di Lavagna è uno dei pochi porti nel Tigullio e in Italia ad aver ottenuto la certificazione di porto sostenibile per l’erogazione dei servizi portuali turistici per imbarcazioni da diporto e la gestione delle relative infrastrutture". Lo rende noto la società che gestisce lo scalo.

"Si tratta di un documento importante - si legge nella nota - che certifica i risultati dell’impegno della Porto di Lavagna Spa sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. Il Porto di Lavagna ha ricevuto una valutazione di 4 punti su 5 per la parte di ESG Performance Rating e un “molto elevato” (il massimo punteggio) per la parte relativa all’ esposizione a rischi e impatti nella previsione delle prestazioni Esg.

Porto di Lavagna ha aderito al programma Fidesg per documentare le proprie azioni di sostenibilità e ha adottato il modello Sustainable Organization® per la misurazione, il miglioramento, l’analisi e la previsione delle prestazioni di sostenibilità negli ambiti Environmental, Social e Governance (Esg) rilevanti".

Cos’è la certificazione porto sostenibile

Sviluppato in coerenza con i requisiti di qualificazione richiesti dalla Legge 5 agosto 2022 n°118 – relativa alle procedure selettive di affidamento delle Concessioni Demaniali Marittime, Lacuali e Fluviali per finalità Turistico-Ricettive e Sportive - la certificazione di Porto Sostenibile si basa su un Sustainability Management Maturity Model strutturato con una scala di 5 livelli di maturità gestionale crescente e un set di 160 indicatori ESG, suddivisi in 5 ambiti strategici per il settore: transizione ecologica ed energetica, responsabilità sociale e salute e sicurezza sul lavoro, gestione del marina e della destinazione turistica, qualità del servizio, trasformazione digitale e performance economiche e finanziarie. Inoltre la certificazione Porto Sostenibile adotta l’approccio di valutazione di doppia rilevanza che consente di individuare le questioni di sostenibilità (Temi ESG) rilevanti secondo le prospettive della rilevanza di impatto e della rilevanza finanziaria.