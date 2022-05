Consegnata laurea honoris causa a Pietro Salini

Le motivazioni del riconoscimento a Pietro Salini le ha spiegate il Rettore dell'ateneo genovese Fderico Delfino, presente alla cerimonia, che ha spiegato come questa laurea ad honorem: "riconosce all'uomo e alla sua impresa le doti dell'ingegno, della creatività e della tecnica tutte italiane, il coraggio ambizioso di guardare sempre avanti e l'entusiasmo per l'innovazione".

In particolare l'Università di Genova ha voluto rendere omaggio all'impegno di Salini e di WeBuild nella realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo del tessuto economico ligure, come ponte San Giorgio e il Terzo Valico dei Giovi, che permetterà di portare l'alta velocità a Genova.

Tra le motivazioni della laurea honoris causa, viene infatti rimarcato proprio il ruolo attivo svolto da Pietro Salini sul territorio ligure e la competenza tecnica con cui l'imprenditore ha saputo gestire il gruppo Webuild dando al territorio ligure opportunità di occupazione e sviluppo.

Il rettore ha poi aggiunto: "Ammiro e condivido, inoltre, l'attenzione per i giovani che sempre dimostra, l'impegno nella loro formazione e nell'incentivarne il talento. A tale proposito mi fa piacere ricordare UniWeLab, il progetto congiunto avviato nel 2021 tra UniGe e WeBuild proprio per portare gli studenti e i neolaureati dai luoghi accademici al mondo del lavoro".

Pietro Salini, durante la sua lectio magistralis, ha spiegato che nei prossimi mesi WeBuild, grazie alle opere finanziate con il Pnrr, avrà la possibilità di assumere molti giovani laureati che saranno direttamente impegnati nella costruzione delle nuove infrastrutture.

Durante il suo intervento, a conclusione della cerimonia, l'imprenditore ha affermato: "Per noi la crescita non è solo economica ma anche crescita delle persone, e capacità di attrarre e mantenere talenti e giovani, su cui stiamo investendo con percorsi professionali e formativi e con iniziative di collaborazione con 18 università nel mondo. Finanziamo borse di studio mirate a premiare i migliori talenti".

Alla cerimonia ufficiale tenutasi erano presenti il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il Prefetto di Genova, Renato Franceschelli, il corpo docente del dipartimento e numerosi studenti.