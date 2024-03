Una studentessa genovese in finale alla First Tech Challenge Dean's List a Houston

C'è anche una studentessa genovese tra i finalisti del First Tech Challenge Dean's List, prestigioso premio internazionale che verrà assegnato a Houston: si tratta di Laura Ponci, del team di giovani appassionati di robotica iBot. Laura è anche l'unica italiana della stagione per First, il circuito che cura le competizioni internazionali di robotica con l'obiettivo di far imparare divertendo.

Ma non è l'unica soddisfazione di questo marzo per gli iBot, team di giovani genovesi appassionati di robotica che, con le sue creazioni, partecipa a competizioni e tornei nazionali e internazionali. Infatti, dopo il successo alla Brilliant Blue Challenge, i ragazzi sono arrivati secondi tra le squadre First Tech Challenge italane partecipanti alla Championship Italia a Piacenza, aggiudicandosi anche il premio "Stella nascente" alla finale del First Lego League a cui hanno partecipato 40 squadre provenienti da tutta Italia.

Tra i prossimi step, il team parteciperà alle selezioni per rappresentare l'Italia alla First Global.