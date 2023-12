Com'è largo XII Ottobre dopo il restyling: le foto prima e dopo

Piedistallo del monumento dedicato a Guido Rossa ridimensionato, pavimentazione sostituita, dodici nuovi alberi e illuminazione scenografica con luci incastonate nel marciapiedi: appare così via XII Ottobre al termine dei lavori di restyling.

Lo snodo, uno dei principali del centro città, cambia così il suo volto: se prima la piazza era vuota a parte la statua di Guido Rossa che disponeva di un basamento più ampio, e con un pavimento in cubetti di porfido, oggi appare più moderna e green, sebbene priva di panchine, con tanto di (nuovo) albero di Natale luminoso per le feste.

Per quanto riguarda il monumento dedicato al sindacalista assassinato nel 1979 dalle Brigate rosse, il 24 gennaio ricorreranno i 40 anni dalla posa dell'opera di Franco Repetto: l'obiettivo è di arrivare a quella data risistemandola in una collocazione più elevata come da indicazioni dell'artista, come reso noto dal vicesindaco Pietro Piciocchi in consiglio comunale.

"Un importante lavoro che restituisce alla città un’area totalmente rinnovata e che offre un colpo d’occhio del tutto nuovo alla piazza. Lo spazio verrà inoltre attrezzato per la sosta e per il ristoro. Uno splendido angolo nel centro della nostra Genova che rinasce e torna a disposizione di tutti i cittadini e i turisti" è il commento del sindaco di Genova Marco Bucci.