Dai cacciatori di frodo ai vandali ubriachi: il lago del Brugneto in balia degli incivili

Proiettili, cartucce vuote e pallini d'acciaio, rifiuti di ogni genere, i resti del picnic di Ferragosto griglia compresa: lo scempio al Brugneto lo documentano i volontari, che in questi giorni sono impegnati a riparare ai danni che l'uomo provoca alla natura, in sua assenza incontaminata.

Nel periodo estivo infatti il lago del Brugneto e la sua vallata vengono presi d'assalto, e tra chi li conosce e li rispetta c'è anche chi invece li sfrutta e li maltratta, non solo abbandonando rifiuti ma anche dedicandosi ad attività non consentite e in certi casi illegali: c'è chi naviga o fa il bagno nel lago, chi caccia di frodo e chi spara soltanto per il gusto di farlo, chi, ubriaco, strappa i pali con i cartelli e vandalizza la segnaletica.

A denunciare la situazione, con tanto di foto, sono i volontari dell'Asd Wild Lake Val Brugneto, impegnati a tutelare e valorizzare un'area tanto bella quanto fragile: «In questo periodo è successo di tutto - confermano dall'associazione - Il nostro lago è stato letteralmente preso d'assalto da persone incivili e sporche che hanno inzozzato l'ambiente e non solo».

Non è la prima volta che l'associazione denuncia comportamenti incivili al lago del Brugneto, chiedendo maggiore sostegno nella sua attività da parte delle istituzioni.