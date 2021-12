Inaugurata un'aula natura al Lagaccio: con terrazza verde e una volpe

È stata inaugurata la prima aula natura di Genova all’istituto comprensivo Lagaccio: un terrazzamento verde tra gli alti palazzi del quartiere, per colorare un’area di 180 metri quadri in cui i 400 studenti potranno conoscere la natura ed imparare a rispettarla.

L’Aula comprende un laghetto con pompa fotovoltaica e specie autoctone di arbusti e piante aromatiche e, per quanto ricada in una zona estremamente urbanizzata, la presenza di orti e giardini permette già la frequentazione di alcune specie di uccelli e mammiferi - tra gli altri, è stata avvistata anche una volpe.

"Siamo davvero felici di poter regalare un’aula Natura ai giovani di Genova, e in particolare a quelli del quartiere Lagaccio, densamente costruito e quasi privo di zone verdi. Si tratta di una preziosa oasi in cui poter crescere nella natura, imparando da essa, aspetto che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile", ha spiegato Riccardo Calvi, direttore comunicazione di P&G Italia.

"Ringraziamo il Wwf per questa collaborazione, che è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale, accompagnandoci nel percorso che abbiamo intrapreso, dall’inizio di quest’anno, con il programma di cittadinanza d’impresa P&G per l’Italia, con cui stiamo realizzando progetti concreti di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese".

"Questa aula natura con le sue bordure fiorite, i ripari, il punto acqua, sin da subito si è riempita di uccelli e insetti, dimostrandoci la grande capacità di recupero della natura. Via via che le piante cresceranno, fioriranno, produrranno frutti e semi, che diventeranno cibo e rifugio per altri esseri viventi, l’Aula Natura diventerà ancora più ricca di presenze e relazioni e le classi dell’I.C. Lagaccio di Genova potranno seguirne la colonizzazione – ha raccontato Maria Antonietta Quadrelli, responsabile educazione Wwf Italia. Far rimettere la natura al centro della programmazione educativa delle scuole è un obiettivo delle aule natura e le classi e i docenti potranno negli anni usufruire di un luogo sempre più ricco di scoperte, esperienze, emozioni, apprendimenti".