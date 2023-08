L'Ordine archivia le 123 segnalazioni dei medici a Bassetti

L'Ordine dei medici di Genova ha archiviato il procedimento originato dalla segnalazione di 123 medici nei confronti di Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino.

Ad annunciarlo sui social è lo stesso Bassetti con un lungo post. "Nella mia memoria difensiva ho smentito, punto per punto, le accuse e le pesanti falsità che mi erano state rivolte".

"Questo riconoscimento - prosegue l'infettivologo - rappresenta per me un passo importante nell'ambito delle iniziative che, alla luce della campagna diffamatoria quotidianamente perpetrata ai miei danni, ho deciso di intraprendere per tutelare il mio nome e ripristinare la mia professionalità".