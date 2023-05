Una nuova biblioteca per bambini alla Maddalena: "Dietro l'apertura, due anni di lavoro sul territorio"

Largo alle tonalità vivaci sulle pareti e ai disegni di animali, reali e immaginari: uno squarcio di colore e fantasia nel cuore della Maddalena, in via delle Vigne, con la biblioteca Kora, nuova biblioteca per bambini. Il nome evoca storie lontane e multiculturalismo, perché la kora è uno strumento tradizionale dell'Africa occidentale che viene suonato dai griot, i cantastorie (e in tibetano vuol dire anche 'rivoluzione', come quella che le associazioni cercano di portare nel sestiere).

La struttura è stata inaugurata dalle istituzioni ieri, 17 maggio, la festa di apertura aperta al pubblico si terrà sabato 20 (i dettagli in fondo all'articolo), poi la biblioteca entrerà ufficialmente in funzione da lunedì 22 maggio (lunedì - mercoledì - venerdì dalle 15:30 alle 19:30; sabato: 10-13- 14-19).

L'apertura dopo due anni di lavoro: "Abbiamo voluto costruire una comunità"

Se quello che si vede sono le pareti colorate e i disegni vivaci realizzati con la collaborazione dell'illustratrice Giulia Pastorino, quel che non si vede sono i due anni di duro lavoro sul territorio per arrivare all'apertura del plesso: "La biblioteca - commenta il responsabile del progetto Davide Mazzanti - si inserisce all'interno di Io Vivo Qui, finanziato dall'impresa Con i Bambini all'interno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attivo da febbraio 2021 e costruito dalla cooperativa sociale Il Laboratorio (capofila, ndr) presente nel quartiere dal 1985, con 18 partner. Il progetto ha durata tre anni, di cui due li abbiamo spesi per valorizzare, costruire e rafforzare una comunità educante in questo territorio che andasse a lottare contro la dispersione scolastica. Sul territorio della Maddalena, quartiere non facile, il problema è presente".

Dunque le varie realtà hanno iniziato a collaborare con scuole, famiglie e bambini cercando di avere un occhio di riguardo nei confronti di chi che vive questo quartiere tutti i giorni: "Abbiamo coinvolto in primis le scuole, come la Daneo e il liceo Ruffini, per creare sinergie. Abbiamo fatto partire molti laboratori, creando le 'Colazioni del lunedì mattina' che vedono protagonisti sia i genitori sia gli insegnanti. È un lavoro enorme che dura da due anni". Ma ne è valsa la pena: "Sapevamo che avremmo creato un presidio culturale sul territorio, la biblioteca sarà un luogo molto importante non solo per la sua funzione primaria, cioè prestito libri, ma anche perché sarà un luogo in cui incontrarsi".

Lo spazio progettato con la rivista Andersen

Lo spazio è stato progettato assieme alla rivista Andersen e all’associazione La Stanza con la collaborazione di Giulia Pastorino che ne ha curato l’immaginario visivo degli spazi e del catalogo insieme alla scrittrice Daniela Carucci. La scelta bibliografica è stata curata dalla rivista Andersen che nell’ampio panorama editoriale ha selezionato libri per tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche per le mamme e i papà, per i nonni e gli zii, con la consapevolezza che l’infanzia è parte di ognuno di noi e che far crescere i bambini è felice compito di una comunità intera. Quindi, albi illustrati, romanzi, libri di divulgazione, silent book, fumetti, assortiti prestando attenzione alla bibliodiversità e all’accessibilità (molti titoli rispondono anche a criteri di alta leggibilità).

"La rigenerazione urbana deve essere accompagnata dalla rigenerazione sociale - ha detto l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso durante l’inaugurazione -. Lo spazio inaugurato oggi è un bellissimo esempio che punta sulle nuove generazioni, sulle famiglie che potranno trovare qui un luogo accogliente con tantissimi libri, proprio in questo anno di Genova Capitale del Libro". "Una biblioteca dedicata ai bambini è un bellissimo segnale – ha detto il presidente del Municipio I Andrea Carratù - avere un punto dove potranno incontrarsi i bambini e le loro famiglie è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di far tornare il centro storico il luogo che è stato nei decenni passati, dove i più giovani potevano trascorrere ore insieme, senza quelle paure che oggi spesso condizionano i bambini".

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, anche Giacomo Montanari coordinatore del Tavolo della cultura del Comune di Genova e Serena Bertolucci direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la cultura.