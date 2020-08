Joe T Vannelli, dalla Lanterna l'omaggio alle vittime del Morandi: «43 stelle sempre con noi»

Il dj e producer di fama mondiale Joe T Vannelli ha fatto tappa a Genova con il suo tour di concerti in diretta Facebook dai luoghi più significativi d'Italia, trasmette ogni giovedì sulla propria pagina social. Al termine della diretta ha voluto rendere omaggio alle 43 vittime della tragedia di Ponte Morandi, con "A Sky Full Of Stars" dei Coldplay come base musicale.

Ieri è salito sulla Lanterna di Genova per uno show di quasi due ore dando seguito a questa iniziativa che consente di suonare e convolgere centinaia di migliaia di persone sul web, senza assembramenti e nel pieno rispetto delle norme anti-covid, considerando che sono concerti senza pubblico.

Dai 77 metri di altezza della Lanterna Joe T Vannelli ha suonato, a partire dalle 18.30, per quasi due ore godendosi anche un meraviglioso tramonto. A fine serata ha ringraziato il Comune e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione dell'evento e ha voluto dedicare un pensiero alle vittime della tragedia di Ponte Morandi sulle note di "A Sky Full Of Stars" dei Coldplay.

«Ho raccolto questo invito con grande orgoglio - ha detto al microfono - e anche per le 43 persone che sono mancate nella tragedia. Non volevo parlarne, ma sono in cielo con noi. Le 43 stelle di Genova. Una città da amare e ricca di colori che invito tutti a visitare». Il video completo del concerto è disponibile sulla pagina social dell'artista a questo link.