Italia in finale, scoppia la festa in centro

Gli azzurri volano in finale e anche a Genova scoppia la festa.

Dopo una partita sofferta, vinta ai calci di rigore per 5 reti a 3, il goal di Jorginho ha fatto alzare tutti in piedi ad esultare. Le immagini da via Cesarea raccontano la felicità dei genovesi per un successo calcistico che mancava da molto tempo.

In questo clima di "fiesta" la città sembra essere tornata alla normalità: nella via del Quadrilatero, davanti ai maxi schermi, non si contano gli abbracci tra i tifosi.