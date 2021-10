Philip Morris Italia inaugura la prima Iqos Boutique a Genova

Philip Morris Italia inaugura la prima boutique cittadina dedicata ad Iqos, con una collaborazione con la nota collage artist genovese Francesca Sacco. Per l'occasione, caratteristici collage dell'artista che celebrano i luoghi simbolo della città saranno prodotti e distribuiti in tiratura limitata ai visitatori del nuovo spazio fino a esaurimento scorte.

"L’idea del collage viene dal bisogno di dare importanza ai dettagli. Ciò che prima era piccola parte di un'immagine può diventare il protagonista in una nuova storia - afferma Francesca Sacco, classe 1984 -. Questa collaborazione nasce proprio da una comune attenzione al dettaglio. Le opere sono state concepite per rivelare nuove prospettive e invitare all'esplorazione e al dialogo. Il collage racconta storie da nuove e diverse prospettive".

Lo spazio, in via XX Settembre 173, è interamente dedicato al dispositivo che scalda e non brucia il tabacco e ai suoi accessori, e favorirà il dialogo con i fumatori adulti che non smettono per offrire loro assistenza nel passaggio dalle sigarette a valide alternative.

Al 30 giugno 2021, il gruppo Philip Morris ha stimato in oltre 14 milioni i fumatori che nel mondo sono passati in maniera esclusiva a Iqos e hanno abbandonato le sigarette, di cui oltre 1 milione e mezzo in Italia.

Il negozio accoglierà fumatori adulti e utilizzatori Iqos nel pieno rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste, che consentiranno di visitare il nuovo punto vendita in tutta sicurezza. Per evitare code e attese, è attivo un servizio di prenotazione online attraverso cui è possibile scegliere il punto vendita e selezionare il giorno e l'orario in cui si desidera effettuare la propria visita.