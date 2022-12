ioleggoperché: la scuola che ha ricevuto più libri in tutta Italia è ligure

Oltre mezzo milione di libri nuovi nelle biblioteche scolastiche italiane, oltre 2,5milioni entrati nelle scuole in 7 anni: è il traguardo da record raggiunto con questa settima edizione da #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale dell'Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Dal 5 al 13 novembre le librerie di tutta Italia si sono riempite di bambini e ragazzi, genitori, insegnanti e cittadini che credono nel valore della lettura e che hanno voluto donare un libro alle scuole.

Genova tra le realtà più vivaci

Ma quali sono state le realtà più attive? A svelarlo lo stesso progetto in un comunicato stampa che rivela che tra le città particolarmente vivaci c'è anche Genova, insieme a Roma, Milano, Torino, Vicenza, Napoli e Bologna.

Capoluogo ligure dunque molto attivo anche se, in percentuale sulla donazione nazionale, tra le regioni italiane la Liguria è 12esima, con il 2,4%, corrispondente a poco meno di 10mila libri regalati alle scuole.

Per quanto riguarda le scuole che hanno ricevuto i libri, sul podio troviamo una sorpresa made in Liguria: la secondaria di primo grado Pertini di Savona ha ricevuto ben 676 libri, diventando l'istituto più 'premiato' d'Italia. Tra i libri più donati per questa edizione, "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupery, "Il meraviglioso mago di Oz" di Frank Baum e "La fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl.

Cos'è #ioleggoperché

Dal 5 al 12 novembre, nelle librerie che hanno aderito al progetto, è stato possibile acquistare libri da donare alle scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado. Non è mancato, a Genova, chi si è adoperato per aiutare in autonomia e al di là del progetto anche i nidi, come il Librificio del Borgo.

Al termine della raccolta, gli editori hanno contribuito con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva regalandoli alle scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che hanno fatto richiesta attraverso il portale.

L’iniziativa #ioleggoperché, lanciata nel 2016 dall’Associazione Italiana Editori (AIE), è realizzata con il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura a cui si aggiunge quest’anno il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il Dipartimento dell’Editoria e dell’Informazione e la partecipazione di tutto il mondo del libro (Associazione Librai Italiani, Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai e Associazione Italiana Biblioteche), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Fondazione Cariplo e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.