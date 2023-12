Un genovese tra i ricercatori che hanno realizzato una delle migliori invenzioni secondo "Time"

C'è anche un genovese nel gruppo che ha realizzato una delle migliori invenzioni dell'anno secondo la rivista "Time": si tratta d Jean Maillard, nato a Genova da madre genovese e padre francese, ricercatore e laureato in linguistica computazionale a Cambridge che oggi lavora nella Silicon Valley e si occupa di intelligenza artificiale applicata alla linguistica.

"Con i colleghi - annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ha creato un traduttore automatico, in grado di trattare 200 lingue diverse, che la rivista Time ha eletto tra le migliori invenzioni del 2023, insieme alla prima batteria ricaricabile ed edibile al mondo di IIT. Complimenti a Jean e a tutti i nostri talenti che con impegno portano in alto il nome della Liguria".

Il sistema è in grado di comprendere centinaia di lingue, sia attraverso il linguaggio parlato sia attraverso il testo, e può tradurre istantaneamente in tempo reale con una varietà di formati: da voce a voce, da testo a testo, da voce a testo o da testo a voce. Il sistema, sviluppato da Meta, che si chiama AI SeamlessM4T, oltre a lavorare con molte più lingue rispetto ai modelli precedenti, è più efficiente e meno soggetto a errori, secondo quanto dichiarato dall'azienda che fa capo a Mark Zuckerberg, e può anche decifrare più lingue mescolate nella stessa frase. Il modello è open source: questo significa che i ricercatori di tutto il mondo possono utilizzare il suo codice. Meta ha paragonato ironicamente (ma non troppo) questa invenzione al "pesce di Babele", traduttore universale biologico presente nella "Guida galattica per gli autostoppisti" di Douglas Adams.