International music festival, oggi la giornata finale: divieti di sosta e modifiche viabilità

Grande successo della terza giornata del nono International Music Festival organizzato dalla Filarmonica sestrese: dopo i concerti di sabato mattina nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, nel pomeriggio gruppi della società Filarmonica borgognese Borgone Susa di Torino, come sempre accolti dall’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli, assieme a tutti gli altri gruppi già arrivati a Genova nei giorni scorsi, hanno sfilato da piazza Caricamento per le vie del centro storico e ricevuto il saluto delle autorità in piazza dei Ferrari per poi concludere la parata in via XX Settembre.

Alle 20,30 sono iniziati i concerti in piazza Matteotti a cura del gruppo City of Rome Pipe Band, della Filarmonica sestrese e della Philadelphia Jazz Orchestra (Usa) concludendosi con una grande festa aperta al pubblico. La rassegna che si è aperta giovedì 6 luglio e terminerà oggi, domenica 9 luglio, ha portato in città 800 musicisti provenienti da cinque nazioni.

"Una grande emozione veder sfilare per la prima volta dopo il Covid tutti insieme questi gruppi che hanno reso unica la nona edizione dell’International music festival, animando le strade di Genova con le melodie che arrivano da diverse parti del mondo - dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli - Ringrazio la Filarmonica Sestrese per l’organizzazione e per essere sempre al nostro fianco".

Persistono ancora oggi, domenica 9 luglio, alcune variazioni nella viabilità cittadina: