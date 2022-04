Infopoint in estinzione: "Colpa del covid"

Genova turistica ma senza mappe. La denuncia arriva da un'insegnante che ha fatto il tour degli infopoint del centro e li ha trovati chiusi o senza materiale da distribuire. La colpa? Del covid, dicono gli addetti al servizio. Nonostante la fine dello stato d'emergenza e il progressivo allentarsi di tutte le misure di protezione gli infopoint genovesi non possono ancora distribuire materiale cartaceo.

La donna ha fatto il tour dei gabbiotti trovandoli tutti chiusi o non riforniti ad eccezione dell'infopoint in via Garibaldi dove le brochure erano comunque assenti. "Ho partecipato recentemente ad una bella iniziativa dell'Ascovil presso villa Spinola Dufour di Cornigliano - racconta la donna - dove mi è stata donata una bella cartina delle ville di Cornigliano con una breve descrizione delle stesse".

L'insegnante ha ritenuto la pubblicazione molto interessante e leggendo che è stata stampata in occasione dell'apertura delle ville per i Rolli days, ha pensato di procurarsene due copie per delle amiche interessate a visitare Genova. Così inizia un tour che, però, non ha porta i risultati sperati: "Ho pensato di rivolgermi ad un infopoint, ricordo che in passato ce n'erano alcuni ben attrezzati in centro e, anche con l'aiuto di internet, sono andata alla ricerca a Brignole, a Palazzo Ducale e nei suoi pressi neanche l'ombra di un infopoint, a Porto Antico ho trovato un'edicola con l'insegna della "i"dove mi hanno detto che dai tempi del covid non vengono più consegnate pubblicazioni cartacee".

Da lì la risalita fino in via Garibaldi: "Finalmente vicino a Palazzo Tursi ho trovato un infopoint dove conoscevano la pubblicazione ma ne erano sprovvisti e mi hanno ripetuto la questione del materiale cartaceo non distribuito in tempo di Covid".

Dopo aver zigzagato per il centro storico la donna si è arrresa: "Che dire? Spero che in occasione dell'arrivo della bella stagione e nell'approssimarsi dei Rolli days di maggio gli infopoint vengano riaperti nei punti strategici e possano offrire ai turisti, per altro già presenti a Genova, interessanti pubblicazioni e informazioni preziose".