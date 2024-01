Influenza: Bassetti, "peggior stagione degli ultimi 15 anni e molti hanno fatto orecchie da mercante"

È un'ondata di influenza dall'incidenza record quella che si sta abbattendo in questi giorni sull'Italia. Per la precisione, la "peggiore stagione infuenzale degli ultimi 15 anni", come l'ha definita Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, che su X ha postato il grafico dell'Istituto Superiore di Sanità.

"Come si può vedere - commenta - è la peggior stagione influenzale degli ultimi 15 anni, ma anche nei precedenti 15 non si era visto nulla di simile. Unica differenza con il passato? Lo avevamo ampiamente previsto e avevamo messo in guardia gli italiani, molti dei quali (la maggioranza) hanno preferito fare orecchie da mercante!".

Anche sul fronte della cura, i connazionali continuano a sbagliare. "È paradossale che molti di quelli che hanno paura dei vaccini, quando hanno l’influenza, dopo due giorni di febbre e di mal di gola, si imbottiscono di antibiotici e di altri farmaci - rimarca Bassetti -. Gli antibiotici vanno utilizzati solo nelle infezioni batteriche e non in quelle virali. I danni del loro uso improprio sono rappresentati dalla selezione di batteri resistenti che causano milioni di morti nel mondo".

E, sul fronte del covid, rimarca: "Paradossalmente oggi è il problema minore, mai come quest'anno si era assistito a un incremento così importante di infezioni respiratorie".