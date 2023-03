Venticinque influencer in visita ai Forti di Genova

Come promuovere il territorio e il percorso dei forti di Genova? Con l'aiuto di influencer, blogger e fotografi: così Adaxio Experience - che propone tour come quello gastronomico "Forte in bag" - in collaborazione con il Comune ha pensato di selezionare 25 personalità influenti del mondo dei social da varie regioni italiane, per far loro vivere in prima persona l'esperienza dei percorsi sulle alture genovesi.

L'appuntamento era a largo Zecca e da qui i partecipanti sono partiti, tutti muniti di smartphone e macchina fotografica: prima la risalita con la funicolare al Righi e poi passaggio per i forti Castellaccio, Sperone, Puin, Fratello minore, Fratello maggiore, Diamante. Il tutto accompagnati da una guida escursionistica abilitata, per scoprire i sentieri del Parco urbano delle mura: a metà percorso gli influencer hanno potuto degustare prodotti di aziende locali.

Presenti l’assessore al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici, Informatica Marta Brusoni e il consigliere delegato in n materia di Tutela e sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua.