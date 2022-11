Ineleggibilità del sindaco Marco Bucci, oggi l’udienza in tribunale

Il caso sull'incompatibilità di Marco Bucci sindaco e commissario arriva in tribunale. Oggi alle 15.30 è fissata l'udienza sul ricorso firmato da 21 elettori genovesi, rappresentati dall'avvocato Luigino Montarsolo. I firmatari, tra cui l'ex rettore nell'Università di Genova Paolo Comanducci, il magistrato Claudio Viazzi e l'ex presidente della Corte dei Conti Ermete Bogetti, contestano l'eleggibilità del sindaco a causa del ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione sul Polcevera che Bucci ricopre dal 2018, su nomina del Governo.

Il provvedimento potrebbe arrivare già domani e anche se la sentenza non sarà esecutiva finché non sarà definitiva, il primo grado potrebbe agitare molto le acque a livello politico. Ai giudici della prima sezione del tribunale civile di Genova spetterà dunque, oggi pomeriggio, stabilire se il ricorso è fondato o meno. Ma il verdetto potrebbe non essere l'ultima parola, sia perché potrà essere impugnato fino ad arrivare al terzo grado di giudizio in Cassazione, sia perché il collegio giudicante può scegliere di sospendere la sentenza e chiamare in causa la Corte costituzionale. Lo chiedono i difensori di Marco Bucci (lo studio legale del vicesindaco Pietro Piciocchi) sollevando l'eccezione sulla costituzionalità della norma che assegna al tribunale civile e non a quello amministrativo la possibilità di decidere sulla materia. In questo caso i tempi della controversia si allungherebbero molto perché il pronunciamento della Consulta arriverebbe probabilmente tra qualche mese.

I tre scenari possibili e il rischio elezioni anticipate

Se i giudici accoglieranno l'eccezione di costituzionalità lo scenario politico non cambierebbe: Bucci che rimarrebbe al suo posto e la parola passerebbe alla Consulta. Invece, se il collegio oggi deciderà di affrontare subito il merito della questione, il dispositivo potrebbe essere emesso in tempi brevi, forse anche già domani, e in seguito saranno depositate le motivazioni. Altra ipotesi se il collegio dichiarasse Marco Bucci ineleggibile. Allora egli decadrebbe dal ruolo di sindaco e anche di consigliere comunale, e si andrebbe a votare in primavera. I suoi legali avrebbero tempo, però, trenta giorni per impugnare la sentenza e, in questo caso, Bucci rimarrebbe in carica almeno fino all'esito dell'appello.

Infine, i giudici potrebbero confermare subito Marco Bucci eleggibile e allora sarebbero i firmatari del ricorso a poter presentare appello contro il dispositivo emesso e andare al secondo grado di giudizio. A Palazzo Tursi regnerebbe ancora l'incertezza ma il sindaco rimarrebbe alla guida dell'amministrazione comunale.

A sostegno della posizione di Bucci, domenica è arrivata una nota dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) per voce del suo presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari. Per Anci il processo al "doppio Bucci" è "una situazione "paradossale che rischia di diventare un precedente pericoloso: se venisse dimostrata la fondatezza dell'ineleggibilità, vorrebbe dire che mai più nessun sindaco accetterebbe più una nomina di commissario. Si mette in dubbio la legittimazione di un sindaco - continua De Caro - quando si è preso la responsabilità di portare avanti un'opera pubblica in un momento di grande emergenza per la città".