Ai lavoratori Amiu 8 euro in più per coprire la domenica: la protesta dei sindacati

Una cifra "ridicola, peggio di una mancia" quella che ricevono i lavoratori Amiu per lavorare la domenica: lo comunicano i sindacati Fp Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, parlando del contratto nazionale che prevede un'indennità domenicale di circa 8 euro.

"Riteniamo che sia venuto il momento di richiedere un adeguamento di tale cifra" dicono i sindacati in una nota che ricordano "sono ormai 25 anni che si lavorano tutte le domeniche. Prima gli operai, poi i responsabili ora anche gli autisti".

Durante l'incontro sindacale del 26 ottobre le sigle sindacali hanno richiesto unitariamente di aprire un confronto con l'azienda su questo tema.

"Siamo rimasti gli unici in Italia - dicono - a non avere un accordo di secondo livello per far crescere tale indennità di 3 o 4 volte. Riteniamo inoltre che la domenica rimanga un giorno festivo e che vada remunerato come tale".