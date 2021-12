Rinasce il mercato di corso Sardegna: "Esempio di riqualificazione urbana ecosostenibile"

Ventitremila metri quadri con cinque negozi, dieci ristoranti, una palestra, quattro uffici, un centro diagnostico in una struttura ricca di vetrate, un parco con campetto polivalente: così rinasce il mercato di corso Sardegna, inaugurato sabato mattina in presenza delle autorità cittadine e regionali. I giardini sono stati intitolati alla memoria delle vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011: erano presenti anche le famiglie di chi, quel giorno, ha perso la vita.

Caratteristiche di sostenibilità ambientale

A spiegare i lavori dal punto di vista dell'ecosostenibilità, l'architetta Egizia Gasparini che si è occupata in prima persona del progetto: "I giardini si dividono in tre settori, in ognuno dei quali c'è un'alternanza tra alberi, arbusti e tappezzanti. Questa composizione non è mai casuale: abbiamo cercato di fare mix equilibrati che creassero coreografie botaniche alternando colori e forme. Gli alberi sono appena stati piantati dunque il parco sboccerà nella sua bellezza in primavera, e l'uso di piante sorpattutto caducifoglie garantisce migliori servizi ecosistemici: assorbono meglio la Co2 e soprattutto d'estate danno ombra mentre d'inverno si spogliano. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dell'intervento, scegliendo le pavimentazioni chiare quest'estate ci saranno molti meno gradi percepiti rispetto a pavimentazioni scure. Tutte le pavimentazioni esterne sono drenanti, tutte le acque piovane vengono raccolte in due grosse cisterne e utilizzate per innaffiare. C'è un attento progetto illuminotecnico per evitare l'inquinamento luminoso. Sopra i tetti ci sono pannelli fotovoltaici".

In totale parlando del verde "ci sono 50 alberi, 3mila arbusti, 15mila piantine di tappezzanti e abbiamo restaurato le vecchie fioriere sugli edifici del fronte con 32 agavi com'era storicamente".

Attività e funzioni pubbliche

Per quanto riguarda le attività (6900 metri quadri per i privati), Gasparini continua: "Sul parco i ristorantini, dentro la galleria alcuni negozi, un grosso centro medico diagnostico, una grande palestra, una media struttura di vendita ricollocata: queste sono le funzioni private".

Per quanto riguarda le funzioni pubbliche invece "arrivano a circa 9mila metri quadri, nella torretta c'è un edificio dato al patrimonio del Comune per centri associativi o altro. C'è anche un nuovo parcheggio di 180 posti auto circa".

"È un esempio di rigenerazione urbana - le parole del sindaco di Genova Marco Bucci - cioè quello che bisogna fare oggi nelle città moderne. E quando si fa rigenerazione urbana bisogna associare posti di lavoro, ecologia, sostenibilità ambientale e quando si può anche digitalizzazione, che è la strada che l'Europa ci chiede di intraprendere, con grandi aiuti finanziari che abbiamo ottenuto a Genova".

"È frutto del percorso virtuoso delle istituzioni - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che nel giro di qualche anno hanno saputo rimettere in sicurezza questa parte della città. Lo scolmatore del Fereggiano, certo, ma anche la foce del Bisagno dove l'apertura del letto del torrente ha reso il quartiere più sicuro con aiuole bellissime sopra, poi lo scolmatore del Bisagno che è stato appaltato ed è in corso di realizzazione. Credo sia doveroso ricordarlo in memoria di chi oggi non c'è più e che forse anche con il suo sacrificio ha attivato questo percorso virtuoso".