Genova Capitale europea dello Sport: il punto sui lavori per gli impianti sportivi

L'amministrazione comunale mette mano agli impianti sportivi di Genova per il 2024, anno della Capitale europea dello sport: con il fondo strategico regionale sono in corso i lavori per la palestra di ginnastica di Sant’Eusebio di cui si è chiusa la conferenza dei servizi. Sul Palafiumara si è arrivati al primo step con il parere favorevole alla deroga, da parte della commissione di vigilanza provinciale, per la capienza da 4.973 spettatori con l’obiettivo di fare un ulteriore e definitivo upgrade per ospitare grandi eventi. Sono inoltre partiti i lavori per la nuova copertura della piscina la Crocera e sulla pista di pattinaggio in Albaro è stato redatto il progetto definitivo. È partita la riqualificazione su villa Gentile, via Cagliari per i nuovi controsoffitti, lavori che rientrano negli Accordi quadro. Sul Lagaccio oltre al rifacimento del manto per il campo da hockey l'amministrazione è al lavoro per l'idoneità statica soprattutto della gradinata. Sono previsti anche lavori ai Piani di Ferretto, Grondona e Cige, mentre sono in corso di ultimazione gli interventi sul campo di Sant'Eusebio.

Questi sono alcuni degli interventi previsti sui principali impianti, proprio perché Genova Capitale europea dello sport sarà "una grande occasione di promozione del territorio in modo trasversale, dalla diffusione della cultura e dei valori dello sport, del binomio sport e salute, dell’accessibilità e dello sport come strumento di inclusione" come ha detto l'assessora allo Sport Alessandra Bianchi durante la commissione consiliare 4-6 che si è tenuta mercoledì mattina, annunciando i lavori descritti prima.

"Avremo molta attenzione allo sport agonistico - continua Bianchi - ma non solo perché vogliamo promuovere l'attività sportiva a 360 gradi che deve essere parte della vita di ogni individuo, in particolare i giovani, portando lo sport nelle scuole e con un'azione di 'sportivizzazione' degli spazi pubblici nei nostri quartieri. Sarà un anno di eventi, con tantissime attività e occasioni anche di confronto: oggi stiamo lavorando con tutti i soggetti interessati e ci stiamo preparando sull’infrastrutturazione sportiva".