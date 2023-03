Disabili, un'app per trovare impianti sportivi accessibili

Trovare impianti sportivi accessibili a persone con disabilità tramite un'app. È il progetto 'Sport 4 All', che è stato presentato mercoledì 1 marzo 2023, promosso dalla sezione ligure del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e realizzato insieme a Liguria Digitale e Regione Liguria, con l'obiettivo di mettere in contatto gli studenti e non solo con le società sportive e gli impianti accessibili a persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettivo-relazionale.

Nella prima fase del progetto il Comitato Italiano Paralimpico ha concordato con Liguria Digitale l'integrazione dello sport paralimpico nell'app 'LaMiaLiguria' attraverso l'inserimento di una sezione dedicata, attualmente in allestimento, al cui interno è possibile trovare i contatti di 100 società affiliate alle federazioni riconosciute dal Cip e di oltre 1.200 impianti sportivi, indicati da Regione Liguria, con specifiche su accessibilità in relazione a parcheggio, spogliatoi e bagni.

La ricerca di impianti e società all'interno dell'app sarà agevolata dalle modalità 'geolocalizzazione' e 'sport praticato'. Contattando le società o gli impianti sarà possibile concordare prove sportive o l'avviamento allo sport.

Parallelamente il Cip ha avviato una serie di incontri nelle scuole, in collaborazione con atleti paralimpici, tecnici, psicologi e nutrizionisti, per illustrare agli studenti liguri e alle loro famiglie come sarà la nuova sezione dell'app, ma anche i benefici dell'attività sportiva e le soluzioni migliori in relazione alla propria disabilità e alle reali condizioni di accessibilità degli impianti.

Al momento le scuole coinvolte, tutte comprese nell'area metropolitana di Genova, sono gli istituti comprensivi Teglia e Terralba e il Liceo Pertini. Gli incontri hanno visto il coinvolgimento degli alunni di 40 classi e di oltre 120 famiglie, sia in presenza che in modalità online.