Ex Ilva, secondo giorno di sciopero: chiusa la Guido Rossa, bloccata via Cornigliano

Secondo giorno di sciopero e manifestazione a Genova per i lavoratori ex-Ilva contro la decisione dell'azienda di mettere in cassa integrazione ordinaria (Cigo) i dipendenti in assenza di crisi industriale. Dopo aver percorso la Guido Rossa (che era stata chiusa dalla Polizia Locale) i lavoratori, dietro a uno striscione in cui si legge "Governo servo, complice di Mittal", si sono posizionati all'incrocio con via Cornigliano, bloccando di fatto il traffico sia in direzione levante che ponente.

Dopo il presidio notturno, i metalmeccanici si sono riuniti in assemblea intorno alle sei del mattino e hanno deciso di proseguire a protesta, nel frattempo il ministro del Lavoro Andrea Orlando si è detto disponibile a incontrare i lavoratori lunedì prossimo (28 giugno) a Genova, una disponibilità che non è però bastata per interrompere la protesta.

La richiesta di Fim, Fiom, Uilm, anche con una lettera che sarà formalizzata stamattina all'azienda, è di sospendere la procedura di cassa integrazione. In caso contrario, giorno di pausa domani per il santo patrono della città, ma venerdì si riprende con sciopero e corteo da Cornigliano alla Prefettura. Secondo quanto comunicato ieri sera dallo stesso Orlando, però, l'azienda non avrebbe ancora formalizzato la richiesta della cassa integrazione all'Inps. «Potrebbe essere un'indicazione del fatto che il governo sta iniziando a muoversi politicamente- spiega Stefano Bonazzi, segretario Fiom Genova, all'agenzia di stampa Dire - ma vogliamo una dichiarazione pubblica del ministro che chieda all'azienda di fermare la procedura, che è stata formalmente avviata anche con il primo confronto con i sindacati, durante il quale abbiamo rispedito la richiesta al mittente».