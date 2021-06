Ex Ilva, i lavoratori tornano in piazza: corteo ad alta tensione

Appuntamento allo stabilimento per un'assemblea seguita da una manifestazione diretta in prefettura: le rsu puntano il dito contro la conferma della cassa integrazione da parte di Acciaierie d'Italia

Si annuncia una giornata all’insegna della tensione per la protesta dei lavoratori ex Ilva, che dopo due giorni di sciopero e la tregua di giovedì tornano in piazza, con un corteo, contro la decisione di Acciaierie d’Italia di non sospendere la cassa integrazione per tutti i 981 operai dello stabilimento.

Acciaierie d’Italia ha ribadito il rifiuto nonostante le ripetute richieste dei sindacati, una protesta che ha bloccato la Guido Rossa (con pesanti ripercussioni sulla viabiità cittadina) e diversi tentativi di mediazione: da qui la decisione dei lavoratori di tornare in piazza con appuntamento alle 7 davanti allo stabilimento. Al corteo partecipano anche i lavoratori di Ansaldo Energia, Hitachi, Leonardo, Fincantieri e i lavoratori portuali. Il conto alla rovescia verso lunedì, giorno di avvio della cassa integrazione, è intanto partito, e proprio lunedì è atteso a Genova il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che incontrerà sindacati e rsu.

“Vista la comunicazione negativa da parte dell'azienda in risposta alla nostra richiesta di sospensione della CIGO per crisi di mercato che riteniamo illegittima in attesa di incontro concesso dal governo con il ministro Orlando nel giorno di lunedì 28 Giugno - scrivono le rsu - Riteniamo inaccettabile e lesivo tale comportamento che nuovamente offende i lavoratori ed il paese, quindi ci ritroveremo dalle ore 6 di fronte all'entrata dello stabilimento, dove faremo assemblea con i lavoratori e corteo verso la Prefettura, in difesa del nostro lavoro della nostra dignità”.

In concomitanza con il corteo sono state proclamate 24 ore di sciopero sui tre turni.