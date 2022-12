Illustration Market, l’Ostello Bello ospita gli illustratori e le loro creazioni 

Dieci banchi con illustrazioni, grafiche, quadretti, cartoline e tante idee regalo creative. L’Ostello Bello di Genova in via Balbi 38A accoglie, domenica 18 dicembre 2022 dalle 12 alle 22, la prima edizione di Illustration Market, nell’area ristoro del proprio locale. Non solo. Durante la giornata il pubblico potrà ammirare e acquistare le opere di illustratori e illustratrici presenti, partecipare a Talks, corsi e presentazioni.

I banchi in esposizione vedranno il lavoro di talentuosi illustratori, dalla consolidata esperienza nel campo delle arti visive, dell’editoria e della comunicazione. In questa giornata all’Ostello Bello, con Illustration Market non mancheranno quindi creativi, aperitivi, talk, mostre e musica. L'ingresso è libero e gratuito.

Camminando per il market si incontreranno i seguenti espositori: LökZine, Charlotte Pargue , Erica Urzua + Lucia Calfapietra, Letizia Iannaccone + Anais Tonelli, Giulia Pastorino, Alberto Casagrande, Studio Rebigo, Fatomale, Gabriele Pino, The Genoeser.



I talk in programma nel corso della giornata sono:

Gabriele Pino - ore 12

Il bestiario d’Italia

Come l’illustrazione esplorativa può narrare i territori

LökZine 11 anni di Bellezza

Laboratorio sulle illustrazioni esplorative

Presentazione del libro-poster “Era una nuvola”

