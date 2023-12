Luminarie di Natale: quest'anno anche illuminazioni 3d con cui interagire

Parlando di eventi di Natale, non si può non fare un cenno alle speciali luminarie che animeranno Genova, 33 illuminazioni statiche a terra sparse in tutte le delegazioni. In alcune zone specifiche della città saranno allestite illuminazioni tridimensionali attraversabili e con le quali interagire: un libro in largo Pertini, una maxi stella in piazza Soziglia e un pacco regalo in piazza Romagnosi.

Da ponente a levante, passando per le vallate e la radura della Memoria, alcuni dei luoghi più scenografici di Genova, poi, saranno illuminati in maniera particolare: a Nervi, in piazza Pittaluga, sarà presente un selfie point, installato anche a Boccadasse.

Da Ponte di Legno a Genova: dopo il lungo viaggio dalla provincia di Brescia l’albero di Natale di piazza De Ferrari è pronto per l’accensione. L’appuntamento, come da tradizione, è per l’8 dicembre.

Il giorno dopo, a proposito di illuminazione, arrivano altri eventi: "Il Natale quest’anno sarà uno spettacolo davvero meraviglioso - dice la consigliera delegata in materia di Grandi eventi Federica Cavalleri - l'appuntamento è il 9 dicembre, tra le 17 alle 19.30, a fare una passeggiata per le vie commerciali del nostro centro città per poter godere di un vero e proprio 'Christmas in the street'. La città, infatti, si animerà con lo spettacolo di luci 'Farfalle luminose', a cura di Corona events che, partendo da palazzo Tursi, porterà le artiste a danzare sui trampoli muovendo le loro ali colorate a led in uno show di luci colorate in un mix di musica e arte performativa".

Gli spettacoli saranno tre, ognuno della durata di trenta minuti: il primo alle 17 in via Garibaldi, alle 18 in piazza Fontane marose e alle 19 in via XXV aprile a via Roma, chiuse al traffico per l’occasione. Ma non solo, nelle pause dello spettacolo itinerante, alle 17.30 e alle 18.30, in piazza Fontane marose si potrà assistere alla performance del coro Vozmedia che proporrà un ricco repertorio di canti natalizi e arrangiamenti di brani contemporanei.