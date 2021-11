Iginio Massari apre a Genova: temporary store per il maestro della pasticceria

Sbarca a Genova Iginio Massari, maestro della pasticceria italiana noto anche per le sue partecipazioni televisive da 'Masterchef' a 'Il più grande pasticcere". Ha aperto un "Pop-Up Store" in piazza Giuseppe Verdi. Si tratta di un negozio temporaneo all'interno della stazione di Brignole.

L'annuncio è arrivato dallo stesso Iginio Massari attraverso un post sulla propria pagina Facebook: "Con entusiasmo - ha scritto - annunciamo ai nostri amici genovesi l’apertura del nostro Pop-Up Store nella città della Lanterna, in Piazza Giuseppe Verdi 1, all’interno della Stazione di Genova Brignole. Siamo pronti ad accogliervi nel nostro punto vendita tutti giorni dalle 8 alle 20 per accompagnarvi nella scoperta di una selezione di nostri prodotti".

Chi è Iginio Massari?

Iginio Massari è nato a Brescia il 29 agosto 1942 da una cuoca e un direttore di mensa. A 16 anni, dopo un periodo di lavoro in un panificio nel centro della città natale, si trasferisce in Svizzera per conoscere tecniche nuove. Viene seguito dal maestro Claude Gerber e acquisisce le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Dopo aver lavorato alla Bauli e alla Star ha aperto a Brescia nel 1971 la pasticceria Veneto, che si è classificata prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016

Ha partecipato alla Coppa del Mondo di Pasticceria nel 1997 e nel 2015 come 'allenatore' della squadra italiana ed è considerato da molti il padre putativo di pandoro e panettone. In televisione ha partecipato come giudice e ospite fisso a partire dalla seconda edizione di MasterChef Italia ed è protagonista dal 2017 del programma Iginio Massari-The Sweetman, dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore.