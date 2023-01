L'icona d'avorio ritrovata dopo 40 anni grazie a Sgarbi: tornerà in Valpolcevera

Uno dei tesori del patrimonio culturale della Liguria è stato ritrovato dopo 40 anni: si tratta della Madonna del Garbo, che presto tornerà nella sua casa, in Valpolcevera.

"L’icona d’avorio - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è stata individuata grazie al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e tutta la comunità del Garbo è pronta a festeggiare il suo ritorno nel quartiere d’origine. Una favola a lieto fine che affonda nei secoli".

La storia dell'icona inizia nel 1360 in Valpolcevera, su una collina che domina Rivarolo, dove un bambino la notò nel cavo di un tronco d’albero: "Il suo ritrovamento - conclude Toti - non è solo un segnale di speranza per i credenti della comunità, ma si aggiunge al nostro straordinario patrimonio culturale, volano di lavoro e turismo per tutta la Liguria".