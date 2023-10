Robotica, i giovani genovesi del team iBot saranno i primi italiani alla First Robotics Competition

Crescono e puntano sempre più in alto i giovanissimi di iBot, gruppo di robotica nato grazie alla passione comune di genitori e studenti di Genova: la prossima impresa sarà la prestigiosa First Robotic Competition e la squadra sarà la prima italiana della storia a partecipare alle qualificazioni per la finale di Houston, che si terranno in Turchia nel marzo 2024.

Non è l'unica novità, perché l'altra è la nuova sede in via Bartolomeo Bosco, inaugurata a inizio mese. Sarà luogo di apprendimento, di laboratori e di esperimenti. E di preparazione per le prossime competizioni dopo aver già partecipato (spesso come unici italiani) alla First Lego League assemblando prototipi con i famosi mattoncini, alla First Global Challenge.

"Tutto quello che è stato fatto finora - ricorda Mauro Di Fazio, tra i coordinatori 'adulti' del gruppo - è partito da un tavolaccio sotto una tettoia di un campo di calcio, è continuato nel mio box, grazie anche alla pazienza dei miei vicini, e ora finalmente anche grazie all'aiuto di alcuni sponsor ha uno spazio adeguato in centro". Un gruppo che non serve solo per alimentare un hobby: "I ragazzi del team hanno acquisito competenze spendibili anche nella loro vita da studenti universitari e pagarsi qualche sfizio, senza dover portare pizze con lo scooter sotto l'acqua. A tale proposito segnalo la partecipazione a un progetto, inserito nel Programma operativo (Pon) del Miur, che durante lo scorso anno scolastico ha portato tre nostri ragazzi a operare presso una scuola media della val Fontanabuona, mentre da quest'anno si occuperanno dell’erogazione dei corsi di robotica ai piccolini di un istituto privato genovese" conclude Di Fazio.

Tra i ragazzi che sono rimasti affascinati dalla robotica quasi per caso, ma che adesso non riescono più a farne a meno, c'è Matteo, 16 anni, nel team iBot da circa un anno e mezzo: "E dire che in prima superiore non andavo bene in matematica - ride il giovanissimo -. Proprio per questo ho chiesto al figlio di Mauro, che già conoscevo tramite il calcio, di darmi qualche ripetizione. Così mi ha aiutato e un giorno, chiacchierando, mi ha chiesto cosa volessi fare da grande. Io avevo già il pallino della robotica perché è un mondo con il quale ci confrontiamo sempre più spesso nella vita di tutti i giorni. E scoprii così, per caso, che il padre del mio amico aveva messo su questo gruppo e che di lì a poco avrebbe fatto un open day. Sono andato facendomi accompagnare da un altro amico, e qui ho conosciuto altri ragazzi del team".

Così inizia l'avventura di Matteo: "Mi sono unito al gruppo e tramite la sinergia con altre associazioni ed enti ci è stato proposto di partecipare alla First Global Challenge di Ginevra. Ci siamo messi subito in gioco impegnandoci molto per costruire questo robot che doveva catturare palline che simbolicamente rappresentavano molecole di anidride carbonica. Su un totale di 190 squadre da tutto il mondo siamo arrivati all'incirca 70esimi, un buon traguardo. È stata anche una buona occasione per conoscere e collaborare con ragazzi di altri Paesi: abbiamo fatto amicizia con molte persone, personalmente ho fatto colazione con i ragazzi del Pakistan, ho parlato a lungo con i coetanei iracheni, sono in contatto ancora oggi con alcuni ragazzi di Lussemburgo e Norvegia, ogni tanto ci scriviamo".

Tra le prossime avventure per il gruppo, oltre alla First Robotics Competition, ci sarà la partecipazione a RoncoBricks il 3 dicembre, la creazione di una piccola sezione robotica per uno dei presepi storici dell'hinterland genovese e la partecipazione al Festival dello Spazio di Busalla. In prima fila i giovanissimi Matteo M, Simone, Francesca, Matteo K, Laura, Alessio Giacomo, Kevin, Klein, Matteo C e Agostino, guidati dai coordinatori 'senior' Mauro, Massimo e Nicolò.