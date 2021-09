Raro esemplare di ibis eremita, avvistato in Liguria

"È in transito sul nostro territorio, proveniente da Novi Ligure, Giorgia 182 una femmina di Geronticus eremita, un ibis eremita. La specie è stata in forte declino sino ad arrivare a contare solo 70 esemplari. Così è nato un progetto di protezione che si chiama Waldrapp". Così si legge in un post del fotonarratore naturalista Ugo De Cresi, datato 25 settembre 2021.

La notizia è stata ripresa anche dal presidente della Regione, Giovanni Toti. "Molti ibis - prosegue De Cresi - vengono accompagnati con un piccolo aeromobile dalla Svizzera/Germania verso la loro area di riproduzione italiana, la laguna di Orbetello. Giorgia invece è un'adulta che si fa i fatti suoi e decide in autonomia come e quando e dove spostarsi. È un animale abituato all'uomo, circostanza che rende ancora più cautelare l'approccio".

"Molto probabilmente - conclude il naturalista - si sta dirigendo verso la zona di Rapallo/Chiavari dove in passato trascorse alcuni giorni nei verdi campi da golf che adora. Ha un gps sulla schiena e ne monitoriamo in tempo reale gli spostamenti".