"Hub In", la call per interventi di abbellimento urbano non convenzionale in centro storico

Abbellimento estetico, Accelerazione, Arte pubblica e Story telling. Per rendere nuovamente visibile il valore del centro storico genovese. Nuovi interventi di abbellimento urbano non convenzionale sono l’obiettivo dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse lanciato dal Comune di Genova. Nell'ambito del Progetto HUB IN - Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas - Horizon 2020, il Comune ha deciso di invitare a presentare proposte di produzione artistica e culturale che possano promuovere innovazione, imprenditorialità creativa, inclusione sociale, preservando l'identità unica dei siti storici del centro città. I progetti potranno essere presentati entro e non oltre il 14 aprile 2023 alle ore 12. Ecco come.

Com'è nato il Progetto HUB IN

La Commissione Europea nell’ambito del programma HORIZON 2020 - ha emanato il bando Call: H2020-SC5- 2018-2019-2020 “Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs)” . Il Comune di Genova e? stato invitato dell’Agenzia Lisboa E-Nova, coordinatore del progetto, a partecipare al suddetto bando, aderendo al progetto denominato “HUB-IN - Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas” (HUB In).

Con Deliberazione della Giunta Comunale, nel 2020 e? stata approvata l’adesione del Comune di Genova in qualita? di partner al Progetto Europeo “HUB-IN” nell'ambito del topic: transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration. Il Comune, ai fini della realizzazione del progetto HUB-IN, ha così individuato come area Pilota di sperimentazione un HUB diffuso, in corrispondenza di via di Pre?, storicamente sede di attivita? commerciali e collegata a via del Campo, via San Luca e piazza Banchi.

Dato che questa area storica e? sempre stata caratterizzata da un forte mix culturale, etnico e sociale, l’Amministrazione comunale, nell'area occidentale del centro storico che va da Piazza Banchi alla Commenda di Pre', ha attivato processi di rigenerazione urbana volti alla valorizzazione del potenziale dell’area di interesse.

Una delle azioni previste dall’Action Plan di progetto, ideata con l’obiettivo di creare un museo diffuso nell’area circoscritta, e? l’implementazione di azioni di abbellimento urbano non convenzionale su minimo 60 saracinesche, distribuite in modo omogeneo nell’area di intervento indicata, che dovranno collocarsi primariamente su via di Pre? e alcune vie perpendicolari con via Balbi.



Le possibili zone di intervento

Le proposte dovranno fare riferimento all’Area Pilota del Progetto Hub-In che include Piazza Banchi, via San Luca, via del Campo, via Pre? e le zone limitrofe.

Con particolare riferimento a:

via di Pre?;

vico Santa Fede;

vico del Pozzo;

vico di San Cristoforo;

vico Durazzo;

vico Puma;

vico Macellari;

vico delle Marinelle;

vico Tacconi.

Il corrispettivo disponibile

Il corrispettivo massimo complessivo del servizio a corpo, per l’espletamento del servizio in oggetto e? pari a Euro 81.967,21 oltre IVA al 22% (Euro 18.032,79), per un totale di Euro 100.000. Il suddetto corrispettivo e? da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare alla presente Manifestazione di Interesse gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:

insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato abilitazione, da parte degli Operatori Economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A.

Come inoltrare domanda:

La documentazione dovra? essere trasmessa tramite il PEC all’indirizzo sviluppoeconomico.comge@postesert.it entro e non oltre il 14 aprile 2023 alle ore 12:00. La PEC dovra? avere il seguente oggetto: Manifestazione di interesse per la formulazione di proposte per un servizio di produzione artistica e culturale di interventi di abbellimento urbano non convenzionale finanziato a valere sul progetto europeo HUB IN .

Per leggere il bando completo visitare la pagina del Comune di Genova dedicata.

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via pec all’indirizzo sviluppoeconomico.comge@postesert.it ovvero tramite mail all’indirizzo progettieuropei@comune.genova.it. Eventuali allegati alla proposta non potranno superare dimensione superiore a 10 Megabyte.