Turisti speciali nel centro storico: gli Harlem Globetrotters, eroi del basket americano

Turisti speciali nel centro storico di Genova: il giocatore di basket Shane 'Scooter' Christensen e la cestista Fatima 'TNT' Lister, star degli Harlem Globetrotters, hanno visitato la città per promuovere l’attesissima performance del 5 novembre all’Rds Stadium.

La delegazione dei leggendari eroi del basket americano ha incontrato il sindaco Marco Bucci e, accompagnata dall’assessore allo sport e al turismo Alessandra Bianchi, ha potuto scoprire la storia della Superba visitando numerose location fra cui la cattedrale di San Lorenzo, via Garibaldi e le sale Paganiniane.

"È stato un vero piacere accogliere i rappresentanti dei mitici Harlem Globetrotters condividendo con loro le bellezze turistiche e la storia della nostra città - afferma Alessandra Bianchi -. Il legame tra sport e turismo ha una valenza sempre più importante e ci stiamo impegnando affinché il nostro territorio ne diventi sempre più punto di riferimento non solo nazionale".

Chi sono gli Harlem Globetrotters

Fondata nel 1926, la squadra degli Harlem Globetrotters è tra le più famose di tutti i tempi per la loro unicità di trasformare questo sport in un autentico spettacolo tecnico ed acrobatico con gag, schiacciate e numeri da autentici giocolieri della palla a spicchi. Sono una squadra esibizionistica di pallacanestro, che combina comicità, atletismo ed uno stile molto teatrale nel loro gioco. Hanno giocato più di 26.000 partite di esibizione in 124 paesi e territori.. La squadra gioca oltre 450 eventi dal vivo in tutto il mondo ogni anno. Il prossimo 5 novembre saranno protagonisti a Genova.