Commemorazione Guido Rossa, a Genova anche il commissario per l’emergenza covid Arcuri

Ci sarà anche il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, alla commemorazione di Guido Rossa, operaio e sindacalista Cgil ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979.

L’evento è stato organizzato per venertdì 24 gennaio 2021 negli stabilimenti ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, nel rispetto delle restrizioni anti covid, e si terrà con accessi limitati e una diretta streaming per consentire a tutti di seguire la cerimonia condotta da Armando Palombo, sindacalista Arcelor Mittal.

Arcuri presenzia in quanto amministratore delegato di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Ala commemorazione parteciperanno anche il prefetto di Genova Carmen Perrotta, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, e poi Gianni Barabino, ex collega e amico di Rossa, don Franco Molinari, cappellano del Lavoro, Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil.

«Nell’incontro del 30 novembre scorso tra la rsu e il vicepresidente del consiglio regionale della Liguria, Armando Sanna, era emersa la necessità di un rapido coinvolgimento di Invitalia rispetto al futuro della fabbrica - fanno sapere dall’rsu Arcelor Mittal - e la conseguente notizia della presenza dell’ad Domenico Arcuri è per la rsu un apprezzato segnale di attenzione al sito genovese e alla siderurgia italiana».