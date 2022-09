Guido Gargioni, il doppiatore dei video comici in genovese: "In famiglia parliamo solo in dialetto"

A Genova tutti i frequentatori dei social lo conoscono: Guido Gargioni, doppiatore di video in dialetto genovese, ha più di 80mila follower tra Facebook, Instagram e TikTok e posta regolarmente clip in cui la comicità la fa da padrona come l'ultimo, pochi giorni fa, con re Carlo III che perde le staffe mentre firma. Ma i fan lo ricordano anche per i doppiaggi di scene dei cartoni Disney, serie tv, trasmissioni e altro, in cui Guido, 34 anni, sfodera il suo 'zeneize' e rende tutto più divertente.

Ma come ha iniziato a postare questi video, che oggi ottengono migliaia di condivisioni e like? Guido racconta che è iniziato tutto nel 2017 con il cartone animato dell'albero di Natale che diceva "I te piaxan i mê frixetti?", uno dei più visualizzati ancora oggi e che puntualmente tornano ogni 25 dicembre come messaggio di augurio sugli smartphone di molti genovesi. "Da ragazzino - spiega a GenovaToday - mi sono divertito facendo qualche doppiaggio, ma erano file che poi rimanevano nel computer. Poi, un inverno, sono stato mandato in Francia dall'azienda per cui lavoravo come fotografo. Qui ero solo, mi mancavano famiglia e amici, e a un certo punto mi è capitato di vedere il video dei 'frixetti' in inglese. Per ingannare il tempo ho pensato di doppiarlo in italiano, salvo accorgermi poi dopo che quella versione esisteva già. Dunque mi è venuto spontaneo farlo in genovese".

Il video ha avuto un successo impensato: "Centinaia di condivisioni in poche ore, ha fatto davvero il giro del web. Dopo questo che possiamo definire colpo di fortuna, ho deciso di continuare a divertirmi con i doppiaggi in genovese, e ho iniziato con la frutta che parla in dialetto, con i gatti, i cartoni animati e tanti altri video. Una volta ho doppiato un litigio tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger, facendo finta che il battibecco fosse per la ricetta del pesto, e sono stato ripreso anche da Striscia la Notizia. Quella sera mi hanno chiamato decine di persone per dirmi che Canale 5 stava trasmettendo un mio video". E infatti dopo aver postato un video, le condivisioni sono talmente tante che è impossibile capire dove andrà a finire, chi lo vedrà e chi deciderà, eventualmente, di dargli ulteriore visibilità. Ma, tramite le statistiche, Guido riesce a capire che ottiene visualizzazioni non solo da Genova ma anche da Calasetta, Carloforte e molti altri posti nel mondo in cui resistono comunità che parlano in genovese.

"Sicuramente all'inizio è stata questione di fortuna - commenta Guido - poi ho capito che gli utenti gradivano contenuti che avessero collegamenti con l'attualità, dunque cerco sempre di essere sul pezzo e di intercettare gli spunti giusti".

La formazione: "Amo il teatro, ironia della sorte mi piace il genere drammatico"

Uno dei segreti del successo dei video di Gargioni sta nel fatto che i doppiaggi sono ben riusciti, vengono rispettate le pause, date voci diverse a ogni personaggio e date le giuste enfasi, e c'è un motivo: "Ho frequentato corsi di teatro da quando ero piccolo - racconta - recitando poi anche in due compagnie a Chiavari, la Duende e Punto e a Capo. Ultimamente ho prodotto anche un cortometraggio, 'Sì lo voglio' che ha ottenuto diversi riconoscimenti, è molto drammatico; ironia della sorte è un genere che mi è sempre piaciuto molto, allo stesso livello del comico se non di più. Non ho mai fatto invece nessuna scuola di doppiaggio, ho studiato dizione da autodidatta, poi avevo fatto un provino all'accademia di doppiaggio di Roberto Pedicini a Firenze: mi avevano preso ma poi, per questioni lavorative, ho dovuto rinunciare. Ma quando hai una grande passione, in qualche modo poi esplode ed esce fuori".

Specialmente durante il lockdown, Guido ha iniziato a fare dirette video per raccontare la sua vita quotidiana, specialmente in cucina: "Ero da solo e lo facevo per passare il tempo, ma cucinavo cose terribili. La cosa positiva però è che molti utenti che visualizzavano mi hanno insegnato. Alcune follower hanno anche fondato un gruppo Facebook, 'Le Gargiotte di Guido', ho apprezzato molto, è grazie a loro se adesso so cavarmela in cucina".

Il genovese imparato in famiglia: "Tra di noi parliamo solo in dialetto"

Guido parla un 'genovese rivierasco' come lo definisce lui, perché mescolato con parole e cadenza della riviera di levante. E lo parla fin da piccolo con tutti i membri della sua famiglia, compresa la sorella di 39 anni: "Siamo cresciuti parlando in dialetto con genitori e nonni (tra cui la nonna protagonista di diversi video, ndr), di conseguenza anche noi da bambini abbiamo subito iniziato a parlare in genovese. Mi farebbe troppo strano parlare con mia mamma in italiano, non penso che riuscirei. Per me il dialetto è famiglia, mi viene spontaneo parlarlo quando sono in casa. Certo, era raro già negli anni '90, a scuola, trovare bambini che parlassero in dialetto, figuriamoci oggi. Però diversi genitori mi scrivono per dirmi che fanno vedere i miei video ai loro figli, per imparare un po' di dialetto, ne sono lusingato".