Il 9,1% dei liguri gira video con il cellulare mentre guida, i dati Anas

È stata presentata nelle ore scorse la terza edizione della 'Ricerca sugli stili di guida' promossa da Anas per indagare sulle cattive abitudini degli automobilisti italiani. Tra i dati preoccupanti emersi a livello nazionale c'è un 10% di intervistati (un campione di 4mila persone) che ha ammesso di aver girato (il 3,1%) o di aver visto girare dal conducente (il 6,9%) un video con lo smartphone mentre era alla guida. In Liguria il primo dato cresce al 3,8%, il secondo scende al 5,3%. Totale 9,1%.

Gli automobilisti della Liguria, però, sono risultati tra i più rispettosi delle norme di sicurezza previste dal codice della strada, ma anche tra i più restii ad ammettere eventuali violazioni commesse o a 'denunciare' anche da passeggeri i comportamenti scorretti del conducente. In tutte le voci prese in considerazione dalla ricerca quando i conducenti parlano in prima persona raccontano di rispettare le norme con dati tra i più alti in Italia: il 91,3% dice di rispettare sempre i limiti di velocità (contro il 90,9% di media nazionale), il 90,1% di non utilizzare il telefono mentre guida, neppure al semaforo (89,7% dato nazionale), il 94,4% di accertarsi che tutti abbiano allacciato le cinture di sicurezza prima di partire (contro l'89,7% italiano) e il 97,8% di utilizzare sempre il casco in moto (92,7% in Italia). E ancora: il 95,1% dei liguri dichiara di utilizzare sempre le frecce contro il 95,2% di italiani e il 96,9% di rispettare la striscia continua e i sorpassi contro il 94,7% di dato nazionale.

Quando però si tratta di raccontare l'esperienza da passeggero ecco che le percentuali crollano, in Italia, ma anche in Liguria. Solo il 34,5% dei liguri pensa che gli altri guidatori rispettino sempre i limiti di velocità, contro una media nazionale del 40,3%. Il 40,6% degli automobilisti liguri sostiene di aver visto un guidatore utilizzare il cellulare contro il 39,6% degli italiani, il 53,8% dei liguri pensa che tutti i passeggeri indossino la cintura di sicurezza, contro il 52,6% degli italiani. Solo il 70,3% dei liguri pensa che tutti i motociclisti indossino sempre il casco, contro una media nazionale del 70,2%; il 51,7% dei liguri pensa che gli altri autisti non si mettano alla guida se hanno bevuto, contro il 49,% degli italiani; il 58,4% dei liguri pensa che tutti usino correttamente le frecce, contro il 51,3%; il 47,1% dei liguri pensa che i guidatori rispettino la striscia continua contro il 49,7%. Dalla ricerca emerge, inoltre, che l'81,5% dei liguri mostra interesse per l'obbligo di sistemi safe-drive, l'81,8% per la limitazione automatica della velocità del veicolo e l'87,8% per sistemi di alcol lock