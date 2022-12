Anche a Genova la "Guida Michelin dei poveri" di Sant'Egidio: dove mangiare, dormire e lavarsi

Una guida con dormitori, mense, luoghi in cui potersi lavare e centri di ascolto: è stata presentata questa mattina a Roma la guida 2023 della Comunità di Sant'Egidio "Dove mangiare dormire e lavarsi" (soprannominata dalla comunità stessa anche la "Guida Michelin dei poveri") che arriverà presto anche a Genova.

Il vademecum raccoglie tutte le indicazioni di servizi pubblici e privati per chi si trova in stato di necessità, italiani e stranieri, e informazioni utili per avere accesso a residenza anagrafica, assistenza sanitaria, formazione professionale e lavoro, prestazioni assistenziali e pensionistiche, alloggio.

La guida, arrivata alla 33esima edizione, sarà pubblicata anche a Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, in altre città europee e a Buenos Aires: la conferma è arrivata durante la presentazione. Molto è cambiato con la pandemia: rispetto agli anni pre covid "i nostri centri distribuzione si sono moltiplicati, sono stati dati 600mila pacchi alimentari in tutta Italia, tre volte in più di prima. Oltre 1 milione di pasti di cui 500mila serviti nelle mense con un numero raddoppiato rispetto ad anni precedenti, 650mila pasti

sono stati distribuiti nei pasti itineranti" ha sottolineato il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

La guida del 2022 relativa a Genova conta parecchie strutture, con tanto di orari e informazioni utili per una rapida consultazione: nella sezione "dove mangiare" sono presenti 16 punti, più informazioni sulla distribuzione delle "cene per la strada" in ogni giorno della settimana nelle stazioni di Principe e Brignole. Altri 14 centri per il ricovero notturno in "dove dormire", mentre nella sezione "dove lavarsi" si contano quattro servizi offerti in città. Ma non solo: ci sono anche utili informazioni su dove curarsi, sull'esenzione dal pagamento del ticket, sui presidi Asl, gli ospedali, le farmacie, i centri di salute mentale, i Sert e i centri di ascolto, orientamento e aiuto.

Sono presenti anche informazioni sulla detenzione e il reinserimento, sui servizi sociali e anagrafici, sull'assistenza sociale e alla famiglia, sull'immigrazione, sui bandi di assegnazione per gli alloggi Erp, la morosità, le pensioni, i patronati, l'orientamento al lavoro, lo studio e i corsi, i trasporti in città, insomma una vera mappa pensata per l'orientamento di tutti coloro che si trovano in stato di necessità, con mini guide, indirizzi e recapiti utili.