Ucraina, le iniziative in programma a Genova: presidi, cortei, fiaccolate

L'invasione russa in Ucraina continua, e questa mattina si hanno notizie di un grande edificio residenziale a Kiev pesantemente colpito da un missile, chi può fugge dalla città, mentre gli scontri continuano nelle zone periferiche e la Russia afferma di aver messo fuori uso più di 800 infrastrutture militari ucraine.

Per dire "no" alla guerra, nella giornata di oggi - sabato 26 febbraio - è stato organizzato un presidio per la pace alle ore 16,30 in largo Pertini.

La manifestazione è promossa da Ora in silenzio contro la guerra, Veglie contro le morti in mare, Arci, Emergency Genova, Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus, associazione La Bottega Solidale, Rifondazione Comunista, Amnesty Liguria, Anpi, Comunità di San Benedetto, Unione Democratica Arabo Palestinese, associazione culturale Liguria-Palestina, associazione Senza Paura, Uil, Non una di meno Genova, Cgil Genova, Cobas Scuola Genova, Partito Democratico.

Le foto del presidio di giovedì scorso:

Le iniziative del comune

Inoltre, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore Giorgio Viale hanno incontrato ieri il cappellano della comunità ucraina in Liguria, padre Vitaliy Tarasenko e Oleh Sahaydak, dell’associazione Pokrova, ai quali il primo cittadino ha rappresentato il pieno appoggio da parte della comunità genovese, in questo momento drammatico per l’Ucraina. Durante l’incontro, che è durato circa un’ora, si è deciso di pianificare una serie di iniziative condivise dall’amministrazione e dalla comunità ucraina, in segno di vicinanza e di solidarietà nei confronti della popolazione sui territori di guerra.

Domenica 27 febbraio alle 10, nell'abbazia di Santo Stefano (piazza Santo Stefano 2), sarà celebrata una messa per il popolo ucraino, alla quale parteciperà l’assessore Giorgio Viale. Al termine della celebrazione si muoverà un corteo che, attraversando via XX Settembre, piazza De Ferrari e via San Lorenzo arriverà alla cattedrale di San Lorenzo per raccogliersi in un momento di preghiera.

Lunedì 28 febbraio alle 20 partirà una fiaccolata dall'abbazia di Santo Stefano in direzione piazza De Ferrari, alla quale parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e rappresentanti della comunità ucraina. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino.