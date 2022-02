Ucraina, presidio per la pace a De Ferrari: 500 persone in piazza

Ha avuto inizio alle 18 il presidio “No alla guerra. Scendiamo in piazza per la pace” organizzato da diverse forze politiche in piazza De Ferrari, giovedì 24 febbraio, per protestare contro l'invasione russa in Ucraina. A un quarto d'ora dall'inizio della manifestazione si contano circa 500 persone.

La manifestazione è stata organizzato dal Pd Genova per "non restare indifferenti di fronte a ciò che succede in Ucraina. Perché la pace è l'unica soluzione". Hanno aderito all’iniziativa Partito Democratico Genova, Partito Democratico Liguria, Gruppo PD Regione Liguria, Linea Condivisa, Lista Sansa, Demos, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno e Sinistra Italiana, Giovani Democratici Genova, Sinistra Universitaria Genova e altre forze poltiche e movimenti di cittadini.

Un altro presidio era stato organizzato da Camera del Lavoro e Uil alle 17,30 davanti alla Prefettura, in largo Lanfranco. La Fiom Genova ha annunciato intanto due ore di sciopero con presidio in piazza Massena venerdì 25 febbraio alle ore 9.