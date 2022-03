La guida per gli ucraini a Genova. Українці:що робити.,до кого звертатися і куди йти по прибутті до Генуї

L’info point di Genova si trova di fronte alla stazione Brignole, all’angolo tra via Cadorna e viale Caviglia, e sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 per accogliere le persone in arrivo dall’Ucraina.

Nei vari punti informazione saranno assegnati i codici stp (straniero temporaneamente presente), eseguiti i tamponi, verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione e su tutte le profilassi e gli adempimenti sanitari previsti o raccomandati. Vicino all’info point verrà allestita dalla protezione civile regionale una tenda per consentire a chi arriva di ripararsi dal freddo in caso di attesa nell’accesso ai vari servizi.

La comunità ucraina a Genova si trova in piazza santo Stefano e risponde al numero 380 715 1573.

Per la sistemazione temporanea sono state individuate le prime strutture residenziali per la prima assistenza (5 giorni) ai profughi, in vista del trasferimento in strutture dedicate individuate dalle prefetture.

Le strutture per la prima assistenza sono:

Santa Dorotea a in via Liri a Genova - 75 posti a disposizione da venerdì 11 marzo.

Vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19

È offerta la vaccinazione a tutte le persone (a partire dai 5 anni) che dichiarano di non essere vaccinate o non sono in possesso di documentazione che attesti la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per persone a partire dai 12 anni di età.

Informazioni tradotte in ucraino - ?????????? ??????????? ?????

????????????? ????? ????? ???????????? ????? ???????? ????????, ?? ???? ?????? ??? ??????? ?? ????? ???????, ? ???? ????????? ????? ? 8 ?? 20 ??? ??????? ?????, ??? ?????????? ? ???????.

?????? ????????????? ??????? ?????? ????????? ???? stp (????????? ???????? ????????), ?????? ????????? ?????, ?????? ?????? ????-??? ?????? ??????????????? ???????, ? ????? ?????? ????????????? ???????????? ????????? ? ???????????? ?? ????? ????????????? ??? ??????????????? ??????????????? ?? ??????????? ????????. ????? ???? ???????????? ???????????? ????????? ???????? ????? ? ????????????? ???????, ??? ??????? ????? ????????? ??? ?????? ? ???? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ??????.

?????????? ??????? ? ????? ??????????? ?? ????? ?????-??????? ? ?????????? ?? ????????? 380 715 1573

??? ??????????? ?????????? ???? ????????? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ???????? (5 ????) ???????? ? ????? ???????? ?? ? ?????????? ???????, ????????? ????????????.

????? ?????? ???????? ?

Santa Dorotea in via Liri ? ????? – 75 ????? ???????? ? ?’??????, 11 ???????

?????????? Sars-CoV-2 / Covid-19

?????????? ???????????? ???? ?????? (??? 5 ?????), ??? ?????????, ?? ???? ?? ??????????? ??? ?? ????? ??????????, ?? ????????????? ??????????, ? ???? ????? ???????????? ??? ???? ??? 12 ?????.

GenovaToday ringrazia per la collaborazione Ruslana Khilchenko. GenovaToday ??????? ??? ?? ??????????????? Ruslana Khilchenko.