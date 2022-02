I 'Guardiani della Memoria' di Staglieno arrivano in Finlandia

Originario di Torino, ha trovato ispirazione per le sue opere tra Genova e Cogoleto e ora le sta portando in giro per il mondo. In questa settimana di ricorrenza nazionale in cui in Finlandia ci si ferma dal lavoro per celebrare il Kalevala (nome del mitico progenitore e patriarca della stirpe finnica), Enrico Mazzone ha esposto in tre biblioteche civiche, quelle di Ulvila, di Kuhmo e di Iisalmi.

"Ho portato in mostra - spiega Enrico - un tema che finalmente inizia a vedere i primi risultati ufficiali di un percorso recente, iniziato solamente l'estate scorsa, proprio nel cimitero di Staglieno. I cosiddetti 'Guardiani della Memoria' infatti sono a disposizione dei visitatori finlandesi, al fine di prendere familiarità anche con il luogo che mi ha dato tali suggestioni".

"Il conosciuto poeta Teemu Laulajainen, già interessato al richiamo elegiaco, fece subito visita nel mese di ottobre, avendo avuto la fortuna di poterlo ospitare a Cogoleto per 5 giorni, e portandolo in visita a Staglieno. Ora - prosegue Enrico -, per ogni sede espositiva ho portato 17 bozzetti, per un totale di 51 caratteri di spicco, in cui tra le varie estensioni cimiteriali mi hanno colpito, prima tra tutte, il suggestivo monumento della tomba Pizzorni dello scultore Vittorio Lavezzari. Vero e proprio incipit, che mi diede il click per ritornare tanti altri giorni a studiarne le effigie".

"Iniziai con qualche studio di prospettiva e luce - racconta l'artista -, chiedendo al guardiano di poter utilizzare lo scalone per avvicinarmi, salendo di qualche metro. I vernissages sono andati bene, creando molta curiosità tra enti culturali regionali, uno tra i quali lo Juminkeko (citazione dal sito: L'ufficio Unesco di Kuhmo si trova nell'edificio Koppanen che fa parte di Juminkeko. Il progetto 'Kalevala ponte verso l'Unesco' è volto a sviluppare modelli operativi per Kuhmo Città della Letteratura, nonché eventi letterari in collaborazione con enti locali e internazionali), chiedendomi di poter dare maggiori delucidazioni sulla mostra e un intervento di presentazione sul cimitero, che terrò a inizio estate, i primi di luglio 2022".

"Queste esposizioni a titolo tradotto: 'A Staglieno, le creature di Ilmarinen' (a giugno ne conto altre due a Liminka e a Pudasjàrvi essendo stato contattato dai giornali regionali della bassa Lapponia) volgono a un progetto molto più ampio ed organico - spiega Enrico -: disegnare a matita l'Apocalisse di San Giovanni in un foglio da un chilometro per 3 metri. La cartiera Khoeler di Oberkirch sarà lo sponsor ufficiale, che mi disporrà di 4 moduli da 250x3 metri l'uno, il cui primo sarà in arrivo a metà maggio 2022".

"Le figure incalzanti del cimitero mi sono state così d'aiuto nel comporre una rivisitazione delle variegate personalità dell'Apocalisse - prosegue l'artista -. Non posso che essere grato al Comune di Genova per avere un forte ascendente in un luogo, che, pur conservando la sua sacralità, porta fascino vetusto e fuori dal tempo, adatto a essere sempre attuale e spunto di bellezza ricercata".

"Prossimo appuntamento a ottobre 2022 in Italia nel comune di Bacoli - conclude Enrico -. Grazie all'intervento della mia curatrice della comunicazione, la giornalista Barbara Giardiello, abbiamo individuato una dimensione che mi sarà di grande ispirazione, in un'atmosfera permeata di storia e cultura. Parlo della Casina Vanvitelliana di Bacoli, sul lago Fusaro. Don Doglio del Comune di Varazze della Parrocchia della Collegiata di Sant'Ambrogio e Raffaele Cattani, interprete, mi aiuteranno nella traduzione del testo e nella puntuale reinterpretazione pittorica".