Dalle rovine alle stelle: un archeoastronomo genovese al centro di una straordinaria scoperta

Grande soddisfazione all'Osservatorio Astronomico di Genova di via Superiore Gazzo a Sestri Ponente. L'importante lavoro portato avanti da Giuseppe Veneziano, storico socio ed ex presidente, insieme all'archeologa Marina De Franceschini, è finito sulle prestigiose pagine del National Geographic. Una collaborazione iniziata nel 2008 che ha portato a un'importante scoperta scientifica. Gli antichi romani, come tante altre civiltà del passato, seguivano gli allineamenti astronomici e costruivano i propri edifici secondo il percorso solare.

Illuminazione Villa Tiberio: gli studi di Giuseppe Veneziano e Marina De Franceschini

La ricerca citata dalla prestigiosa rivista internazionale riguarda la villa di Tiberio a Sperlonga, in provincia di Latina. Qui l'imperatore romano aveva modificato due grotte naturali, una più grande e una più piccola, facendo in modo che venissero completamente illuminate dal Sole al tramonto in concomitanza con il solstizio estivo la più grande e con il solstizio invernale la più piccola. Un effetto straordinario che si può osservare oggi nello stesso identico modo in cui lo vedevano gli antichi romani. Questo perché la differenza causata dagli spostamenti solari è minima, quasi trascurabile. Grazie all'interessamento della dottoressa Cristiana Ruggini del polo museale di Sperlonga lo scorso anno c'è stato un evento a tema in occasione del solstizio estivo, ripetuto anche quest'anno. Un'altra particolarità è legata alla presenza, nella grotta principale, di alcuni laghetti artificiali e di un gruppo di sculture con Polifemo accecato da Ulisse. Il sole al solstizio viene riflesso proprio dagli stessi laghetti, creando un effetto abbagliante per l'osservatore. I due esperti ipotizzano che possa esserci anche una sorta di metafora tra le due cose, anche se questo non è al momento dimostrato.

Un archeoastronomo genovese e un'archeologa: lavoro in tandem dal 2008

Giuseppe Veneziano, archeoastronomo, spiega a Genova Today: "La collaborazione tra me e l'archeologa è iniziata nel 2008, dopo aver notato alcune particolari illuminazioni nella Villa Adriana di Tivoli. Siamo partiti da queste osservazioni arrivando a verificare l'esistenza di questi particolari allineamenti con il movimento del Sole, nel 2011 abbiamo così pubblicato il libro 'Villa Adriana. Architettura Celeste'. Tutta la spianata dell'Accademia della villa è orientata al sorgere del Sole al Solstizio invernale, e di conseguenza sei mesi dopo al tramonto durante il solstizio estivo. Decine di stanze, in queste occasioni, venivano attraversate dai raggi, creando un effetto straordinario. Abbiamo così proseguito i nostri lavori, collaborando con l'osservatorio astronomico di Sestri, di cui sono socio. Marina, una delle maggiori esperte italiane sull'antica civiltà romana, lavora come freelance e gira il mondo. Quando trova illuminazioni particolari le trasmette a me, che mi occupo dei calcoli astronomici".

Come si arriva a una straordinaria scoperta

Un lavoro che è proseguito negli anni, fino all'ultima straordinaria scoperta di Villa Tiberio e delle grotte di Sperlonga: "Abbiamo intrapreso questo viaggio insieme - racconta ancora Veneziano - dimostrando la corrispondenza tra Sole e costruzioni in diversi edifici. Villa Jovis a Capri, costruita dall'imperatore Tiberio, il Pantheon di Roma, la città romana e il tempio di Aventicum (l'attuale città svizzera di Avenches, ndr), il palazzo di Diocleziano a Spalato, il tempio di Amon-Ra in Egitto, parzialmente di origine romana, e poi il mausoleo di Romolo sull'Appia, a Roma. In tutti questi casi abbiamo trovato orientamenti verso i punti del solstizio invernale di dicembre e di quello estivo tra 21 e 22 giugno. Lo studio sulle grotte di Sperlonga - sottolinea Veneziano - è iniziato nel 2019, abbiamo avuto qualche rallentamento causa covid, ma attraverso il centro ricerca Enea di Frascati e la loro bussola solare siamo comunque riusciti a verificare i nostri calcoli e le nostre ricerche. Questo prezioso strumento ha confermato in pieno le nostre ipotesi".

Più pratici che teorici, ma gli antichi romani studiavano astronomia

Una scoperta straordinaria, come spiega ancora Veneziano ai nostri microfoni: "Sembrava che l'astronomia facesse parte di antiche civiltà come egiziani, greci e babilonesi, escludendo però i romani. Questo perché da sempre considerati come poco interessati alle disquisizioni filosofiche. Abbiamo dimostrato che questo non è vero. Gli antichi romani conoscevano perfettamente questa scienza, e la utilizzavano per passare dalla teoria alla pratica. Ogni tecnologia, per loro, doveva essere utile per migliorare la vita quotidiana. Gli imperatori amavano questo connubio con il Sole, perché serviva a dimostrare il loro potere, facendo credere alla popolazione di essere in grado di utilizzare il Sole a proprio piacimento per creare effetti particolari. Marina De Franceschini ha sempre seguito l'archeologia romana, grazie a questo connubio scientifico abbiamo creato questa nuova branca di archeastronomia romana, che mai nessuno aveva approfondito prima, venivano infatti prese in considerazione solo altre popolazioni antiche".

Chi è Giuseppe Veneziano

Giuseppe Veneziano, perito chimico in pensione di 64 anni, è nato a Sestri Ponente e qui ha vissuto per molti anni, prima di spostarsi a Ceranesi. Appassionato di astronomia fin da bambino, si è iscritto alla sezione astrofili dell'Università Popolare Sestrese all'età di 12 anni, l'associazione ha poi costruito l'osservatorio astronomico di Genova, del quale è stato presidente per cinque anni, prima dell'attuale presidente Enrico Giordano. Appassionato di comete e fotografia stellare, ha scoperto nel 1997 anche l'archeoastronomia dopo un incontro con il professor Catellani dell'università di Pisa: "Alcune sue ricerche mi hanno fatto innamorare - racconta - e da allora ho cominciato a studiare e approfondire questo settore che mi ha fatto innamorare". Una passione per le stelle che dura da circa 50 anni.