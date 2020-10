Grifo d'Oro a Giordano Bruschi, Cgil: «Esempio di impegno civile e militanza»

Oggi, lunedì 12 ottobre 2020, nell'ambito delle celebrazioni per la giornata dedicata a Cristoforo Colombo, viene conferito il Grifo d'Oro a Giordano Bruschi.

Nel maggio scorso il Consiglio comunale di Genova - esclusi i consiglieri di Fratelli d'Italia - ha votato per il Grifo d'Oro a Giordano, riconoscendo in Bruschi un cittadino che dà lustro alla città. «Ex dirigente sindacale Cgil - ricorda la Camera del Lavoro -, Bruschi ha speso la sua vita tra impegno civile e militanza, esercitati sempre, anche nei momenti più difficili, e ciò rappresenta un esempio per tutti noi».

«L'importante riconoscimento, oltre ad inorgoglirci, ci dà grande felicità: grazie Giordano», conclude la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova.