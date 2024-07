Greenpeace, presentati a bordo i risultati di 'Mare Caldo': "Servono più aree marine protette"

Greenpeace e la sua Arctic Sunrise fanno tappa a Genova per raccontare i risultati del rapporto “Mare Caldo”, portato avanti grazie alla collaborazione con il Distav (Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita) dell’Università di Genova e con diverse aree marine protette del Mediterraneo. Obiettivo della ricerca è stato analizzare gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini per andarsi a inserire all’interno della Strategia europea per la biodiversità con scadenza nel 2030.

Il progetto è stato presentato questa mattina a bordo della nave durante il convegno “Obiettivo 30x30 - Proteggere il 30 per cento dei mari italiani entro il 2030”, organizzato nell’ambito della spedizione “C’è di mezzo il mare”, alla vigilia della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo che ricorre il prossimo 8 luglio. Nelle 12 aree di studio italiane che hanno partecipato al progetto, di cui 11 sono in aree marine protette (Amp), appaiono evidenti gli effetti del riscaldamento dell’acqua, indipendentemente dalla localizzazione geografica e dal diverso livello di protezione ambientale.

I dati raccolti dal 2019 a oggi grazie a termometri installati in diverse zone della nostra costa confermano un andamento di aumento delle temperature costante, amplificato dall’impatto dell’uomo. Le specie termofile tipiche di acque più calde, tra cui il pesce pappagallo, il barracuda mediterraneo e il vermocane diventano sempre più abbondanti, specialmente nel sud Italia. “Il cambiamento climatico è radicale. Le temperature si alzano, le specie autoctone lasciano spazio a specie aliene. Aumentano i casi di morie di massa, nel caso dei nostri mari di morie di gorgonie” spiega Pietro Cimmino, biologo e ricercatore dell’Università di Genova.

“Nell’ambito di questo progetto ma non solo, è stato e sarà fondamentale il dialogo con pescatori, subacquei, enti e comunità locali - spiega Lorenzo Merotti dell’Area marina protetta di Portofino -. Il nostro scopo è la tutela dell’habitat ma per arrivare alla tutela bisogna prima monitorare, comunicare e imparare a gestire. I pescatori sono stati i nostri occhi e la nostra memoria storica, grazie a loro siamo riusciti a ricostruire l’andamento della fauna ittica degli ultimi anni. Ma dobbiamo poi continuare a coinvolgerli nei nostri progetti, trovare compromessi e portare tutti dalla stessa parte”.

Collaborazione e dialogo, come spesso accade, fanno la differenza. Come spiegano gli attori di “Mare Caldo”, non si può intervenire su un territorio senza includere il territorio stesso e ascoltarne i bisogni. Giulia Bernardi di Marine Blue Foundation racconta: “Abbiamo parlato con tutti: pescatori, studenti, direttori Amp. Ascoltiamo i bisogni e ci affidiamo ai referenti locali. Il nostro obiettivo ora è allargare le aree marine protette e contrastare la pesca a strascico illegale. E possiamo farlo solo se siamo tutti insieme, compreso il governo”.

L’obiettivo europeo per il 2030 prevede un 30% di aree marine protette. “Noi non arriviamo ancora al 15% e abbiamo soltanto tre Fishing Restricted Areas” spiega Leonardo Tunesi di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale).