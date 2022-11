Ciak per il personale Asef: continuano a Genova le riprese del film per Rai Cinema

Anche il personale di Asef - l'azienda servizi funebri del Comune - è stato coinvolto nelle riprese del nuovo film "Con la grazia di un dio", per la regia di Alessandro Roja,

Per girare le scene che hanno coinvolto lo staff di Asef sono state necessarie quasi dieci ore di "motore, azione, ciak".

Nello specifico, tre operatori funebri e il loro soprintendente hanno prestato volti, know-how e, in un paio di casi, anche forza fisica, alle riprese del lungometraggio in lavorazione in questi giorni a Genova, una produzione Bartleby Film per la distribuzione di Rai Cinema. Sempre per lo stesso film - che conferma il capoluogo ligure come città ideale per i set cinematografici - era stato necessario chiudere la sopraelevata per due notti, qualche giorno fa.