Grandinata da record nel Levante, strade “imbiancate”

Lorsica, Bargagli, Ferriere, ma anche Lavagna, Chiavari, Moneglia e altri comuni sulla costa: dopo la neve, in Liguria è arrivata la grandine.

I chicchi sono caduti soprattutto in nottata e in mattinata, imbiancando le strade e cogliendo di sorpresa per la quantità e le dimensioni.

Uno spettacolo inaspettato, che ha però causato parecchi danni soprattutto al comparto agricoltura.