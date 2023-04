"Grand tour": su Sky in arrivo una puntata dedicata a Genova e alla Liguria

Martedì 11 aprile alle 21,15, in onda su Sky Arte la puntata di Grand Tour, Viaggio in Italia dedicata a Genova e alla Liguria. Le riprese sono state effettuate con l’assistenza di Genova Liguria Film Commission. "Un racconto che guarda al territorio con l’occhio degli stranieri che lo hanno visitato nel corso dei secoli: ben lieti di aver preso parte a questa produzione Sky, che mette in luce il nostro patrimonio artistico da una prospettiva fortemente culturale, ti respiro internazionale – dichiara Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission -. Un lavoro importante e necessario: la macchina da presa che non si sofferma al dato visibile ma che invece accoglie la sfida di guardare al di là, fra le pieghe della storia; ricordando allo spettatore che la bellezza della nostra terra non è solo una cartolina".

La puntata dedicata a Genova e alla Liguria

È sotto il sole della Liguria che si conclude il Grand Tour. Viaggio in Italia, come Maupassant a bordo del suo yacht “Bel-Ami”, anche Alessandro Sperduti ammira Genova dal mare. Ma che si arrivasse via acqua o via terra, da questa città sono sempre passati i viaggiatori stranieri. Fin dal Seicento quando il fiammingo Peter Paul Rubens restò conquistato dalla magnificenza dei palazzi nobiliari. Lui, a sua volta, realizzò qui la prima pala d'altare barocca, che si ammira ancora nella Chiesa del Gesù, mentre il suo migliore allievo Antoon Van Dyck, poco dopo, raffigurando proprio gli aristocratici genovesi, stabilì il modello del ritratto di rappresentanza moderno. Anche il volto più cupo e labirintico dei caruggi, però, aveva il suo fascino per scrittori come Henry James e Mark Twain.

Lungo le Riviere, sono invece i colori e la luce del Mediterraneo a incantare i pittori. Monet trascorse a Bordighera tre mesi che segnarono il suo stile; Kandinsky, uno dei tanti russi che passarono da qui, trasfigurò nei suoi studi la natura delle vedute di Rapallo, luogo dell'anima anche di Ezra Pound. Infine, il danese Asger Jorn ha trasformato la sua casa ad Albissola Marina in un'opera totale, in dialogo con la tradizione della ceramica locale: un inno alla libertà e alla spontaneità dell'arte che è il suo autoritratto.

Alessandro Sperduti è la guida di un affascinante racconto alla riscoperta delle meraviglie artistiche e paesaggistiche del nostro Paese: la grande arte, l'incanto dei paesaggi, e il patrimonio archeologico dell’Italia, visti con lo sguardo dei viaggiatori del passato, e attraverso le storie di artisti, intellettuali e aristocratici stranieri che a partire dalla fine del Seicento intrapresero un viaggio di iniziazione culturale e sentimentale. Grand Tour. Viaggio in Italia è la nuova serie Sky Original in sei episodi in esclusiva su Sky Arte dal 14 marzo alle 21.15, in streaming solo su Now e disponibile anche on demand.

La docu-serie attraversa la Penisola da Nord a Sud tra monumenti, musei e panorami naturali, facendo tappa nei luoghi irrinunciabili di quella grande epopea di conoscenza e scambio artistico. A guidare questo pellegrinaggio, vissuto spesso come una svolta da pittori e scultori, è l’attore Alessandro Sperduti, che, partendo da un fenomeno epocale come il Grand Tour, narrerà le vicende di artisti stranieri come Rubens, Van Dyck o Velazquez, ma anche in tempi più recenti Picasso o Andy Warhol, che hanno scelto l'Italia come luogo d'apprendistato, seguendo le orme di maestri come Michelangelo, Raffaello o Caravaggio, ispirandosi alle vestigia del passato greco-romano.

Attraverso le parole di grandi scrittori, da Goethe a Stendhal, il viaggio di Sperduti in sei grandi tappe mostrerà un'Italia inedita, dal fascino esotico e talvolta un po' minaccioso. Un paese che non ha mai smesso di proiettare un'immagine di sé come luogo rigeneratore, dove immergersi nelle sorgenti della civiltà.

Chi è Alessandro Sperduti

Classe 87, Alessandro Sperduti inizia a lavorare da bambino in alcuni spot televisivi. I suoi primi ruoli da attore sono quelli nella miniserie televisiva Il tesoro di Damasco di José Maria Sanchez del 1997 e nel film tv Il cristallo di rocca di Maurizio Zaccaro del 1998. Si presenta presto l’occasione di lavorare anche in lingua inglese ed esordisce al cinema nel 2002 con film Heaven di Tom Tykwer insieme a Cate Blanchett. Inizia poi una lunga carriera tra cinema e televisione, lavorando con alcuni tra i più importanti registi italiani tra cui Ermanno Olmi, Pupi Avati, Paolo e Vittorio Taviani, Gianluca Maria Tavarelli. Nel 2010 vince una borsa di studio al NICE Festival per un corso intensivo con Susan Batson presso il Susan Batson Studio e per un periodo si trasferisce a New York per seguire le lezioni.

Nel 2016 vince il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento per la sua interpretazione nel film Un bacio di Ivan Cotroneo. Successivamente partecipa ad alcune delle più importanti coproduzioni internazionali tra cui I Medici (2016) e Leonardo, sulla storia di Leonardo Da Vinci (2020) e prende parte al film Paul, Apostle of Christ di Andrew Hyatt (2018).

Dal 2018 è tra i protagonisti della serie Tv di successo della Rai Nero a metà, giunto alla sua terza stagione. Nel 2020 gira I Cassamortari, black comedy di Claudio Amendola (in onda dal 24 marzo 2022 su Amazon Prime Video) e nello stesso anno è sul set di Tre piani di Nanni Moretti, film in concorso al Festival di Cannes nel 2021.

Nel 2022 è al cinema nel ruolo di protagonista in Dante di Pupi Avati, in cui interpreta il ruolo del giovane poeta. Nello stesso anno è impegnato nelle riprese di Grand Tour - Viaggio in Italia, una produzione Sky Original, in cui Sperduti è la guida di un affascinante racconto alla riscoperta delle meraviglie artistiche e paesaggistiche del nostro Paese in onda su Sky arte a marzo 2023. Da alcuni anni è il padrino del Festival di Spello.