Torna il gran ballo di Natale con costumi e atmosfere dell'Ottocento

Dopo Roma, Bologna, Salso Maggiore e Firenze la Compagnia Italiana teatro e Danza diretta dalla maestra Livia Ghizzoni torna a Genova, a Palazzo della Borsa, per il gran ballo di Natale in collaborazione con Camera di Commercio e con il patrocinio del Comune di Genova. Appuntamento fissato per sabato 16 dicembre 2023.

Tornano dunque le atmosfere eleganti e raffinate di metà Ottocento, in una sala, quella delle Grida di Palazzo della Borsa, di rara bellezza. Danzatori provenienti da moltissime città italiane riproporranno le danze di società previste dai manuali Ottocenteschi in voga nelle grandi corti europee, divertenti e complessi reels e jig scozzesi, divertenti danze in stile natalizio.

I costumi, curati dallo stilista e costumista genovese Francesco Bogetti, riprendono la magnificenza dei grandi abiti indossati da principesse e regine di due secoli fa. La serata prevede anche alcune esibizioni.