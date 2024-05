Il gozzo cornigiotto della Resistenza voltrese verrà restaurato dagli studenti

Forse non tutti lo sanno, ma a Voltri c'è un piccolo gozzo cornigiotto che è diventato uno dei simboli della Resistenza del ponente: salpato dal porticciolo della delegazione a mezzanotte tra il 1 e il 2 novembre 1943, iniziò una difficile traversata. Su quella barca venne portato in salvo un alto ufficiale britannico che aprì i primi contatti operativi tra gli alleati e i movimenti partigiani: la destinazione era la Corsica, dai primi di ottobre in mano agli alleati e il gozzo - allestito clandestinamente nel cantiere navale Ansaldo sul Cerusa - portò a termine la sua missione.

Il Municipio Ponente - rappresentato venerdì mattina dalla vicepresidente Lorella Fontana e dal consigliere Marco Durante - di recente ha accolto il progetto della storica Rosalba Napolitano insieme alle associazioni A Compagna, Anpi Voltri e Utri Mare, per un restyling del gozzo e infine per trovare un luogo in cui esporlo. L'imbarcazione sarà restaurata da giovani studenti dell'istituto nautico.

"Si vuole procedere - commenta Fontana - per trovare un'idonea collocazione che possa rappresentare un simbolo importante per la Voltri della Resistenza, ed essere un punto di attenzione per le scuole e per coloro che rispettano il grande valore della lotta partigiana".